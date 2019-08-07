2019-08-07T16:36:27+03:00
Иваново

Кровавая пьянка: в Иванове собутыльник убил своего приятеля ногами по голове

От полученных травм мужчина скончался на месте
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подозреваемый нигде не работал, был судим и является жителем города Владимира/ФОТО: СУ СК РФ по Ивановской областиПодозреваемый нигде не работал, был судим и является жителем города Владимира/ФОТО: СУ СК РФ по Ивановской области
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1 августа двое мужчин выпивали в квартире на улице Ермака. Там они вместе проживали какое-то время.

Неожиданно, как это часто бывает, возник пьяный конфликт. Молниеносно он перерос в драку. 48-летний собутыльник ударил 56-летнего товарища руками и ногами по голове и шее. Он потерял сознание и скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Он нигде не работал, был судим и является жителем города Владимира.

Его задержали. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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