Кровавая пьянка: в Иванове собутыльник убил своего приятеля ногами по голове

1 августа двое мужчин выпивали в квартире на улице Ермака. Там они вместе проживали какое-то время.

Неожиданно, как это часто бывает, возник пьяный конфликт. Молниеносно он перерос в драку. 48-летний собутыльник ударил 56-летнего товарища руками и ногами по голове и шее. Он потерял сознание и скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Он нигде не работал, был судим и является жителем города Владимира.

Его задержали. Идет следствие.