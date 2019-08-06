Житель Ивановской области уже несколько месяцев бьет свою гражданскую жену

35-летняя местная жительница города Заволжск Ивановской области обратилась в полицию. Женщина рассказала правоохранителям, что живет с гражданским мужем, который регулярно ее избивает.

Сотрудники полиции установили, что домашнее насилие длится уже на протяжении нескольких месяцев. Сначала у пары возникает конфликт, который переходит в ссору, а потом все заканчивается дракой и побоями.

– В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 117 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – прокомментировали в ведомстве. – Название статьи – «Истязание».

Домашний тиран может отправиться за решетку на три года.