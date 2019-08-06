Наказание настигло спустя 16 лет: в Костроме вынесли приговор насильнику и убийце 16-летней девушки

В Костроме вынесли приговор насильнику и убийце 16-летней девушки. Свое преступление изверг совершил еще в 2003 году. Оно долго оставалось нераскрытым. Однако в этом году преступника поймали. Сейчас ему уже 52 года.

- Следствием установлено, что 10 мая 2003 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пустыре в поселке Дружба Судиславского района Костромской области совершил изнасилование 16-летней девушки. Затем из мести за оказанное сопротивление и желая скрыть следы совершенного преступления, он нанес потерпевшей несколько ударов ножом в область шеи, а также передней и задней поверхности грудной клетки. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте. Ее тело нашли местные жители в этот же день, - рассказали в СУ СКР по Костромской области.

Прошедший на днях суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.