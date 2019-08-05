2019-08-05T17:43:31+03:00
Политика

С ярославских депутатов не потребуют возврата бюджетных денег, потраченных на банкеты

В контрольно-ревизионной инспекции прокомментировали скандал с нецелевым использованием средств облдумой
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской областной Думе выявили нецелевые траты денег на банкеты.В Ярославской областной Думе выявили нецелевые траты денег на банкеты.Фото: Ярославская областная дума
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В контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области дали пояснения по поводу выявления нецелевого использования бюджетных денег. Напомним, скандал разгорелся на прошлой неделе, когда в СМИ попала информация о том, что бывшего председателя, а сейчас обычного депутата облдумы Михаила Боровицкого оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что в 2018 году он подписал бумаги о направлении более 500 тысяч рублей из бюджета области на проведение праздников для депутатов – 8 марта, 23 февраля, торжества в честь завершения работы думы шестого созыва. Деньги провели по статье «Прочие работы, услуги». Контрольно-ревизионная инспекция посчитала, что средства были потрачены неправомерно, так как эти мероприятия никак не связаны с целями деятельности думы.

Сам Михаил Боровицкий заверяет, что все было по закону. Мол, так делали раньше и делают сейчас. Тем не менее Кировский районный и областной суды, в которых уже рассмотрели спор, поддержали позицию ревизоров. Правда, Михаил Боровицкий намерен оспаривать это решение и дальше. Пока же многих волнует вопрос, если окажется, что средства, действительно, были потрачены незаконно – предусмотрен ли возврат денег в бюджет? И почему никто не обращал на такие траты внимания раньше?

- До момента образования контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области 1 января 2017 года, функции внутреннего государственного финансового контроля выполнялись структурными подразделениями департамента финансов Ярославской области. Проверки использования бюджетных средств Ярославской областной Думы не проводились, - пояснили в инспекции в ответе на запрос «Комсомольской правды - Ярославль».

В конце 2018 и начале 2019 года контрольно-ревизионная инспекция проверила исполнение бюджетной сметы думой сразу за два года – 2017 и 2018. Нарушения были найдены за оба года. Правда, как пояснили ревизоры, в связи с истечением срока давности по привлечению к административной ответственности за 2017 год, претензии к Михаилу Боровицкому предъявили только за один последний год. Вместе с тем, по данным инспекции, по бюджетному кодексу, взыскание нецелевых расходов с органа государственной власти не предусмотрено. То есть возвращать потраченное на банкеты депутатам, видимо, не придется. По крайней мере, инспекция этого требовать не может. Зато нынешним народным избранникам погулять за деньги налогоплательщиков, тоже, возможно, уже не удастся.

- В рамках своих полномочий инспекцией в адрес Ярославской областной Думы было выдано предписание с требованием об устранении причин и условий выявленных нарушений, - пояснили в инспекции.

Кроме того, материалы своей проверки ревизоры направили в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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