Смертельная авария: в Ивановоской области лесовоз столнулся с мотоциклом

В понедельник, 5 августа, около 12 часов в Шуйском районе на дороге «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» лесовоз столкнулся с мотоциклом. Большегруз ехал в сторону Палеха, а потом стал поворачивать налево. В этот момент случилось трагическое столкновение с «Ямахой». 24-летний водитель «железного коня» от полученных травм погиб на месте.

– Мотоцикл он приобрел несколько дней назад, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства и причины ДТП.