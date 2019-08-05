2019-08-05T16:34:21+03:00
Иваново

Смертельная авария: в Ивановоской области лесовоз столнулся с мотоциклом

24-летний водитель «Ямахи» погиб на месте
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской областиФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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В понедельник, 5 августа, около 12 часов в Шуйском районе на дороге «Ростов-Иваново-Нижний Новгород» лесовоз столкнулся с мотоциклом. Большегруз ехал в сторону Палеха, а потом стал поворачивать налево. В этот момент случилось трагическое столкновение с «Ямахой». 24-летний водитель «железного коня» от полученных травм погиб на месте.

– Мотоцикл он приобрел несколько дней назад, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства и причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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