Возможно падение деревьев и перебои с электричеством: костромичей предупредили о сильном ветре

Костромичей предупредили о сильном ветре. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

- При порывах ветра возможны нарушения электроснабжения, падение рекламных щитов, башенных кранов, деревьев. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в правительстве Костромской области.

В связи с этим жителей попросили быть осторожными, а водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения. При возникновении экстренных ситуаций можно обращаться в за помощью по телефону оперативных служб - 112.

Есть и хорошая новость о погоде. Со среды, 7 августа в регионе начнет теплеть. Вместо 13-14 градусов столбик термометра повысится до 19-22 градусов. Правда, по-прежнему будет облачно и дождливо. Такая погода простоит до конца недели.