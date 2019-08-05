2019-08-05T16:09:07+03:00
Общество

Возможно падение деревьев и перебои с электричеством: костромичей предупредили о сильном ветре

6 августа прогнозируются порывы до 17 метров в секунду
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Костромичей предупредили о сильном ветре.Костромичей предупредили о сильном ветре.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Костромичей предупредили о сильном ветре. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

- При порывах ветра возможны нарушения электроснабжения, падение рекламных щитов, башенных кранов, деревьев. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в правительстве Костромской области.

В связи с этим жителей попросили быть осторожными, а водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения. При возникновении экстренных ситуаций можно обращаться в за помощью по телефону оперативных служб - 112.

Есть и хорошая новость о погоде. Со среды, 7 августа в регионе начнет теплеть. Вместо 13-14 градусов столбик термометра повысится до 19-22 градусов. Правда, по-прежнему будет облачно и дождливо. Такая погода простоит до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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