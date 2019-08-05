2019-08-05T16:05:24+03:00
Общество

Бизнесвумен из Ярославля борется за титул «Миссис Россия 2019»

30-летняя Алена Белитова создала собственный бренд украшений и сама сотрудничает с конкурсами красоты
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
За плечами у Алены музыкальная и художественная школы/ФОТО: Ксения ЖуковаЗа плечами у Алены музыкальная и художественная школы/ФОТО: Ксения Жукова
Изменить размер текста:

10 августа в Москве состоится финал фестиваля-конкурса «Миссис Россия 2019». Организатором мероприятия выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН» под руководством Аллы Маркиной.

В финале примут участие 35 красоток со всей страны. Основные требования – быть активной женой и мамой, транслировать семейные ценности и вдохновлять своим примером молодых девушек.

Среди членов жюри – звезды спорта, шоу-бизнеса и кино, а вести мероприятие пригласили известного российского актёра и кинорежиссёра Дмитрия Дюжева.

В этому году тема конкурса – космонавтика. Участницы побывали в высокотехнологичном зале международного масштаба «ORION HOLLE», который назван в честь созвездия Орион, стали гостями выставки «Космос объединяет время и пространство», и посетили Наукоград города Королёв, его музеи и центр управления полетами.

Одной из претенденток на звание «Миссис Россия 2019» стала ярославна Алена Белитова.

Девушка вместе с другими конкурсантками будет участвовать в театрализованном показе роскошных вечерних платьев и выйдет на королевское дефиле.

30-летняя Алена – фэшн-дизайнер и основательница собственной компании украшений.

Она разрабатывает и создает уникальные изделия ручной работы: короны, ободки, колье, портупеи и серьги. Ее личный бренд сотрудничает с конкурсами красоты не только в России, но и в Европе.

– Дизайном украшений я занялась изначально как хобби. Мне всегда нравилось создавать эстетически красивые вещи. Началось все с небольшой коллекции. После этого я задумалась над созданием собственного бренда, – поделилась с «КП-Ярославль» Алена.

Кстати, для победительниц «Миссис России 2019» девушка изготовила три эксклюзивных короны.

По специальности ярославна – архитектор, она окончила ЯГТУ. Еще за плечами у Алены музыкальная и художественная школы.

Девушка организовывает интересные фото-проекты в Москве, Санкт-Петербурге и родном Ярославле. Участвуя в них, каждая модель сможет примерить волшебные украшения и почувствовать себя в сказке.

В свободное время Алена играет на фортепиано, смотрит кино, читает книги по философии и истории, а также любит путешествовать.

«Успеха добивается тот, кто привык трудиться и прилагать усилия» – так звучит жизненное кредо ярославны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виталий Коротич: "Переведіть мене через майдан" я написал после того, как в Киеве трагически погиб мой 11-летний сын. И мне очень жаль сопляков на митингах - слушают подсказчиков и бузят
Бывший главный редактор перестроечного "Огонька", автор стихов, которые в переводе Юнны Мориц с украинского стали знаменитой песней, дал исповедальное интервью нашему обозревателю Александру Гамову
Геннадий Онищенко: Теоретически я готов к раздельному сбору мусора... Но как я буду это делать, если живу на 7-м этаже и пользуюсь мусоропроводом?
Такими - «мусорными» - мыслями экс-главсанврач страны, а ныне депутат Госдумы поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Новости 24
В Ярославской области алиментщик скрывал от приставов автомобиль и доходы
Под Рыбинском лось выбежал на дорогу, «подрезал» легковушку и скрылся
В Ярославле появится акт, регулирующий ремонт фасадов исторических зданий
В Ярославле рабочий разбился, упав в шахту лифта с 17 этажа
В Ярославле осудили серийного вора, уклоняющегося от отбывания наказания
Штраф в 4 тысячи рублей: в Ярославской области руководитель лагеря дал ребенку лист для рисования и нарушил закон
Схватил кувалду и вышел из комнаты: пьяный ярославец угрожал пожилому отчиму убийством
В Рыбинске киберспортсмен тайно донатил в игру с карты своего друга
Где жители Рыбинска смогут бесплатно сделать тест на ВИЧ-инфекцию
В рыбинском полумарафоне «Великий хлебный путь» участвовали 1875 человек
На каких производствах ярославцы смогут зарабатывать хорошие деньги
Добрынинский мост в Ярославле будет ремонтировать группа компаний «ЕКС»
Судимый ярославец угнал машину, чтобы прокатиться на ней
В Рыбинске полицейские задержали пьяного водителя, лишенного прав
«Не надо было раскачиваться»: власти Ярославля прокомментировали ситуацию с упавшей с каната девочкой
Названа дата перекрытия движения по Тутаевскому шоссе в Ярославле
Ярославец ограбил кассу магазина, старушку и угнал у прохожего велосипед
И вот опять: в Ярославле подрядчики не успели доделать в срок ямочный ремонт
Кража века: ярославский вор-форточник украл плиту и постельное белье
На выезде из Ярославля столкнулись 4 машины