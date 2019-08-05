Бизнесвумен из Ярославля борется за титул «Миссис Россия 2019»

10 августа в Москве состоится финал фестиваля-конкурса «Миссис Россия 2019». Организатором мероприятия выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН» под руководством Аллы Маркиной.

В финале примут участие 35 красоток со всей страны. Основные требования – быть активной женой и мамой, транслировать семейные ценности и вдохновлять своим примером молодых девушек.

Среди членов жюри – звезды спорта, шоу-бизнеса и кино, а вести мероприятие пригласили известного российского актёра и кинорежиссёра Дмитрия Дюжева.

В этому году тема конкурса – космонавтика. Участницы побывали в высокотехнологичном зале международного масштаба «ORION HOLLE», который назван в честь созвездия Орион, стали гостями выставки «Космос объединяет время и пространство», и посетили Наукоград города Королёв, его музеи и центр управления полетами.

Одной из претенденток на звание «Миссис Россия 2019» стала ярославна Алена Белитова.

Девушка вместе с другими конкурсантками будет участвовать в театрализованном показе роскошных вечерних платьев и выйдет на королевское дефиле.

30-летняя Алена – фэшн-дизайнер и основательница собственной компании украшений.

Она разрабатывает и создает уникальные изделия ручной работы: короны, ободки, колье, портупеи и серьги. Ее личный бренд сотрудничает с конкурсами красоты не только в России, но и в Европе.

– Дизайном украшений я занялась изначально как хобби. Мне всегда нравилось создавать эстетически красивые вещи. Началось все с небольшой коллекции. После этого я задумалась над созданием собственного бренда, – поделилась с «КП-Ярославль» Алена.

Кстати, для победительниц «Миссис России 2019» девушка изготовила три эксклюзивных короны.

По специальности ярославна – архитектор, она окончила ЯГТУ. Еще за плечами у Алены музыкальная и художественная школы.

Девушка организовывает интересные фото-проекты в Москве, Санкт-Петербурге и родном Ярославле. Участвуя в них, каждая модель сможет примерить волшебные украшения и почувствовать себя в сказке.

В свободное время Алена играет на фортепиано, смотрит кино, читает книги по философии и истории, а также любит путешествовать.

«Успеха добивается тот, кто привык трудиться и прилагать усилия» – так звучит жизненное кредо ярославны.