Миллион рублей за первое место и дефиле под «Отпетых Мошенников»: В Ярославле отгремел финал конкурса красоты «Мисс Волга»

В субботу, 3 августа, в КЗЦ Миллениум в Ярославле состоялся настоящий праздник красоты: финал ежегодного всероссийского конкурса «Мисс Волга – 2019». В зрелищном шоу приняли участие 35 девушек из разных городов нашей страны, а также из стран ближнего зарубежья - Казахстана и Украины.

Кстати, в этом году исполняется ровно 20 лет конкурсу «Мисс Волга». Об этом в самом начале грандиозного шоу напомнили ведущие: модель и певица Елена Швец и актер Роман Маякин.

В этом году на финале конкурса было много изюминок и неожиданных сюрпризов. Так, на одной сцене вместе с красавицами-участницами выступили группа «Отпетые мошенники» со своими коронными хитами и фирменными заводными танцами, а также певица Максим, которая порадовала зрителей своим трогательным выступлением.

Для зрителей и участниц конкурса спели группа «Отпетые мошенники» и певица Максим.Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

На «ура» зрители приняли и этно-исполнителя Руслана Ивакина (более известного по псевдониму GURUDE), а также молодого исполнителя Артема Пивоварова, устроившего на сцене «Миллениума» настоящее шоу с участием профессионального барабанщика!

Необычным стал и тот факт, что в этом году участницы устроили дефиле в купальниках, национальных костюмах и вечерних платьях прямо во время выступления исполнителей. В итоге получилось несколько ярких и музыкальных мини-представлений. Жюри оценило такой непривычный, но интересный ход со стороны организаторов конкурса!

К слову, о жюри. Оно также в этом году было несколько необычным. Так, судьбу красавиц решали настоящие профессионалы в модельной сфере: испанская модель и победительница международного конкурса красоты «Мисс мира-2015» Мирея Лалагуна, испанский дизайнер Зе Гарсиа, французская топ-модель Марина Джилардо. Кроме этого, в жюри присутствовали и молодые, талантливые российские исполнители: этно-певец GURUDE, певица NOLA, а также главный редактор «Fashion TV» Андрей Шалахов.

После ярких дефиле в шикарных купальниках, национальных костюмах и вечерних платьях жюри выбрало лишь 10 красавиц. К сожалению, 18-летняя участница из Ярославля Мария Турунтаева не смогла выйти в финал и попасть в десятку лучших из лучших по мнению строгого жюри.

В зрелищном шоу приняли участие 35 девушек.Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

Далее десять красавиц приняли участие в интеллектуальном этапе конкурса. Ведущие шоу и члены жюри задавали девушкам самые разные каверзные вопросы, начиная от «Какие три предмета вы бы взяли с собой в экспедицию на Марс», заканчивая «Финал какого книжного произведения вы бы хотели изменить». В итоге каждая из полуфиналисток смогла достойно и с юмором ответить на них.

Яркое шоу продолжалось более двух часов и собрало целый зал восторженных зрителей и групп поддержки участниц конкурса. Самым волнительным и трогательным моментом оказалось оглашение тройки победителей. Так, вторую вице-мисс всероссийского конкурса на сцене награждала «Мисс Мира-2015» Мирея Лалагуна. Девушка отметила, что впервые приехала в Россию, однако, ей очень понравилась местная кухня, местные традиции и обычаи и сами конкурсантки. В итоге корону, чек на 250 000 рублей и подарки от спонсоров испанка вручила 17-летней Марии Алабужевой из Севастополя.

Далее на сцену поднялась французская модель Марина Джилардо, чтобы объявить 1-ю вице-мисс конкурса. С нескрываемым волнением девушка отметила, что понимает, каково это находиться на сцене и ждать объявления результатов. Вскрыв конверт, Марина назвала имя серебряного призера. Ей оказалась 16-летняя красавица Каролина Мамедова из Пермского края. Девушку также наградили короной, чеком на 500 000 рублей и подарками от многочисленных спонсоров.

Итак, настал самый волнительный момент финала. Зал замер в ожидании, на сцену вышел прекрасный испанец, дизайнер Зе Гарсия, достал заветный листок из глянцевого конверта и объявил, что «Мисс Волга-2019» стала 16-летняя Виктория Слепышева из Астрахани. Девушка, не скрывая своих эмоций вышла на сцену, где ее ждала Анастасия Конарева, победительница «Мисс Волга-2018», для того, чтобы передать свою шикарную корону. Виктории вручили чек на один миллион рублей и годовой контракт с топовым модельным агентством Москвы Casta Models!

Фееричное шоу закончилось фейерверком из конфетти и оглушительными овациями зрителей, которые остались в восторге от такого грандиозного праздника красоты!