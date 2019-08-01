2019-08-01T17:12:38+03:00
Спорт

Почетно: в Ярославле состоятся матчи Чемпионата мира-2022 по волейболу

Таково решение Международной федерации волейбола
Мария СОКОЛОВА
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У ярославской команды "Ярославич" очень много болельщиков и здесь вырастили немало замечательных волейболистов. Facebook/Волейбольный клуб "Ярославич"У ярославской команды "Ярославич" очень много болельщиков и здесь вырастили немало замечательных волейболистов. Facebook/Волейбольный клуб "Ярославич"
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Сегодня, 1 августа, ФИВБ объявила, что Ярославль и Кемерово стали двумя последними городами-хозяевами мужского чемпионата мира по волейболу 2022 в России. В мае этого года были определены первые 8 городов Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск, где также пройдут матчи мужского чемпионата мира по волейболу.

Кроме Ярославля и Кемерово, на проведение матчей престижных соревнований претендовал также Белгород.

- ФИБВ объявила еще два города, которые примут матчи чемпионата мира - это Кемерово и Ярославль. Были проведены визиты в эти города, были поставлены определенные оценки, и международная федерация решила допустить эти два города. Подготовка идет вовсю, но пока это больше бумажная работа. На 90 процентов площадки у нас есть, мы получили очень хорошие оценки от FIVB, думаю, большую роль сыграл чемпионат мира по футболу, потому что дороги, аэропорты у нас на самом высоком уровне, - заявил глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Решение о проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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