В Костромской области хотят построить пять новых школ. Об этом сообщили в правительстве региона. По поручению губернатора Сергея Ситникова региональный департамент образования и науки направил заявки в Минпросвещения России для участия в федеральном конкурсном отборе на строительство учебных заведений в рамках национального проекта «Образование».

Новые современные школы планируют построить в Буе, Красном-на-Волге, Шарья, Костроме, а также в поселке Караваево Костромского района. Власти заявляют, что возведение этих объектов поможет убрать в школах вторую смену.

Первым на повестке дня стоит строительство школы в Буе. Сейчас здесь во вторую смену учатся около 450 школьников (16,5% от общего количества обучающихся). При этом, по прогнозам, к 2023 году их количество уже превысит 600 человек. Решение о том, где в городе будет построено учебное заведение, решат с учетом мнения горожан. горожан. До конца этого года в Буе должны подготовить проектно-сметную документацию строительства нового здания.