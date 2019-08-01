2019-08-01T16:33:21+03:00
Кострома

В Костромской области хотят построить пять новых школ

Первая из них появится в Буе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Новую школу хотят построить в Буе. Фото: администрация Костромской области.Новую школу хотят построить в Буе. Фото: администрация Костромской области.
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В Костромской области хотят построить пять новых школ. Об этом сообщили в правительстве региона. По поручению губернатора Сергея Ситникова региональный департамент образования и науки направил заявки в Минпросвещения России для участия в федеральном конкурсном отборе на строительство учебных заведений в рамках национального проекта «Образование».

Новые современные школы планируют построить в Буе, Красном-на-Волге, Шарья, Костроме, а также в поселке Караваево Костромского района. Власти заявляют, что возведение этих объектов поможет убрать в школах вторую смену.

Первым на повестке дня стоит строительство школы в Буе. Сейчас здесь во вторую смену учатся около 450 школьников (16,5% от общего количества обучающихся). При этом, по прогнозам, к 2023 году их количество уже превысит 600 человек. Решение о том, где в городе будет построено учебное заведение, решат с учетом мнения горожан. горожан. До конца этого года в Буе должны подготовить проектно-сметную документацию строительства нового здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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