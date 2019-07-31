В Ярославской области по новой кадастровой оценке торговые центры оказались дешевле квартир

В Ярославской области по новой кадастровой оценке некоторые торговые центры оказались дешевле квартир. Информация об этом прозвучала 30 июля во время круглого стола в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области, участие в котором приняли представители регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», регионального департамента имущественных и земельных отношений и «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов», эксперты в сфере оценки недвижимости. Уже с 1 января 2020 года эта стоимость будет учитываться при налогообложении и взимании арендной платы.

– В результате нового тура оценки существенно изменилась кадастровая стоимость ряда торговых центров, – сообщил заместитель директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. – Так, например, текущая кадастровая стоимость некоторых таких объектов в Ярославле – менее 2000 рублей за квадратный метр. Это не соответствует реальности.

Стоит отметить, что кадастровая стоимость должна быть приближенной к реальной стоимости недвижимости на рынке. Так вот последняя по жилью в среднем составляет в Ярославле 40-50 тысяч за квадратный метр, а по торговым площадям - 50-100 тысяч. Получается, что торговые центры в Ярославле оказались оценены даже дешевле квартир.

Впрочем, могут быть и обратные ошибки, в результате которых происходит необоснованный рост стоимости недвижимости при кадастровой оценке. И сейчас на повестке дня устранение таких перекосов, что позволит создать равные условия для всех представителей бизнес-сообщества.

- В процессе оценки учитывались многие факторы, влияющие на стоимость, - район области, район города (для Ярославля и Рыбинска), материал стен, этажность, год постройки, возможность подключения к сетям инженерных коммуникаций, окружающая инфраструктура, для земельных участков – вид разрешенного использования и т.д. Что получилось в итоге. Кадастровая стоимость квартир осталась на прежнем уровне, коммерческой недвижимости (торговля, офисы) возросла ориентировочно в 2 раза, индивидуальных жилых домов и садовых домиков (кроме коттеджей) снизилась на одну треть. Стоимость земельных участков под коммерческой застройкой и объектами промышленности увеличилась на 20-30%, под социально-значимыми объектами (образование, спорт, здравоохранение) снизилась на 32%. Кадастровая стоимость земельных участков под ИЖС возросла в среднем на 60%, под гаражами и автостоянками осталась на текущем уровне. Основные причины изменения стоимости – принципиальное изменение всей нормативной и методической базы, а также значительный временной промежуток между турами оценки. Так, в последний раз земли населенных пунктов оценивались 9 лет назад, объекты капстроительства – 7, а земли промышленности – 10 лет назад, - отметили в аппарате бизнес-омбудсмена.

До 29 августа любые заинтересованные лица могут направить свои замечания к промежуточному отчету о результатах кадастровой оценки объектов недвижимости. Все заявления будут рассмотрены. По окончании сбора и исправления замечаний к промежуточному отчету итоговая редакция отчета будет отправлена на повторную проверку в Росреестр. ВАЖНО!

Как узнать кадастровую стоимость своей недвижимости Предварительный отчет о результатах кадастровой оценки размещен на портале Росреестра в фонде данных государственной кадастровой оценки, а также на официальном сайте ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» в разделе «Предварительные результаты кадастровой оценки объектов недвижимости»:

http://www.yarregion.ru/depts/cko/Pages/Preliminary_result_GKO.aspx. Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть поданы следующими способами: 1. Почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов»: 150003, Ярославль, ул. Терешковой, дом 22, пом. 1. 2. На адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru.3. При личном обращении в ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов». Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать: – фамилию, имя и отчество – для физического лица, полное наименование – для юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечания к промежуточным отчетным документам;

– кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание;

– указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по желанию).