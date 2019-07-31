На радость или на беду? В Ярославле разгорелся спор об островках безопасности на Октябрьской площади

Ремонт Республиканской улицы не дает покоя ярославцам. Сначала разгорелся скандал из-за плитки, которую здесь сняли с тротуаров и заменили на новую. Народ негодовал – мол, плитка, еще была хорошая, только деньги впустую потратили. Между тем в мэрии парировали: идет комплексный ремонт дороги, поэтому и плитку заменили. А старую пообещали использовать в районах. Дальше шум поднялся из-за того, что новое покрытие долго не укладывали, ярославцам пришлось почти весь июль ходить по песку и грязи. И вот новые споры! Теперь уже по поводу островков безопасности на Октябрьской площади. В ходе ремонта их решили превратить в клумбы. Понравилось это далеко не всем водителям.

- Проезжая часть значительно сузилась! А после снегопада или просто ДТП колапс будет обеспечен на 100%, - возмутился в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» ярославец Николай Селиверов.

Впрочем, с ним согласились не все.

- Будет больше дисциплины участников дорожного движения. Проезжая часть уже не стала, количество полос осталось, как было. Просто теперь нет возможности проезжать через эти островки, как будто это отдельная полоса, - комментируют под постом.

Те, кто поддерживает изменения, напомнили, что были ситуации, когда водители-наглецы парковали на островках свои машины, хотя это запрещено правилами дорожного движения. В мэрии уверены, что решение о замене плоских островков на клумбы было правильным.

- Проблем они не будут создавать, - прокомментировал заместитель начальника управления департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Бобков. - Возникал вопрос по эвакуации автомобилей при возникновении ДТП на Октябрьском мосту. Но для этого у нас предусмотрены съезды и отстойники в пределах самой площади, а также в районе Октябрьского моста.

Впрочем, есть и те, кто предложил компромиссный вариант.

- Такие преобразования делаются только с анализом. Сначала выставляются временные конструкции и знаки, пишутся предупреждения, наблюдается трафик, анализируются мнения участников дорожного движения, - считает ярославец Евгений Жаворонков.

Понятно, что сейчас, когда работа уже вовсю идет, говорить о пробных вариантах не приходится. Поэтому, на пользу или во вред пойдут изменения, теперь узнаем только по факту.

Кстати, в Брагино на тротуары вдоль проспекта Дзержинского начали укладывать плитку. Жители подумали, что это как раз та плитка, которую сняли с Республиканской улицы, но, оказалось, что это не так.