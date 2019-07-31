Взятка и мошенничество в особо крупном размере: в Иванове бывший зампред правительства отправится за решетку

С сентября 2014 года по март 2015 года бывший первый заместитель Председателя Правительства Ивановской области Дмитрий Куликов принял взятку от бывшего главы города Вячеслава Сверчкова. Сумма взятки оказалась немаленькая – 5 миллионов рублей. За полученные средства Куликов помог бизнесмену реализовать проект по установке торговых павильонов на остановках.

С февраля 2014 года по май 2016 года Куликов ездил на премиальном внедорожнике Volkswagen Touareg. Его он якобы получил в аренду от одной компании, которой покровительствовал, благодаря своим связям. При этом арендную плату в 246 тысяч рублей чиновник не платил.

По факту мошенничества в особо крупном размере и получении взятки были возбуждены уголовные дела.

Во вторник, 30 июля, суд назначил Куликову наказание в виде 5 лет колонии общего режима, а также штраф в 3,7 миллионов рублей.