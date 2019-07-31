Спор-школа № 33

В 2017 году общественники и педагоги ярославской 33-й школы увидели стройку, развернувшуюся рядом с учебным заведением. А точнее, со спортзалом, находящимся на крыше пристроенной к школе крытой автостоянки.

Новое строительство шло на крыше соседнего гаража, то есть повторяло практику, уже использованную самой школой. И, как выяснилось, строили там тоже спорт.

Как говорят активисты, они забеспокоились насчет возможности эвакуации детей через крышу гаража, а также оттого, что с юго-востока и востока в школьный спортзал перестанет попадать солнечный свет. При этом родители-общественники не скрывают: им в принципе не нравится идея построить рядом с 33-й школой объект хоть и социальный, но не связанный с математическим образованием. В итоге дело обернулось прокурорской проверкой и решением суда, запретившим строительство.

Все это стало неожиданностью для застройщика - ООО «Гранд Энерго плюс».

- Я приступил к работам, когда приобрел у своего предшественника собранный ранее пакет документов на строительство, - говорит директор компании Артур Бегракян. - При этом разрешение на строительство было выдано областным департаментом строительства за много лет до этого, в 2010 году. Его согласовали и департамент культуры и туризма, и Российский национальный комитет всемирного и культурного наследия (участок находится в зоне ЮНЕСКО), и все необходимые инстанции. Это разрешение до окончания срока его действия департамент строительства продлил еще на год, опираясь на собранные нами документы. Согласовал я свои действия и с директором школы. Работы продолжались 4 месяца, но в 2018 году они были остановлены.

- Продлив на год разрешение на строительство, я только после этого начал работы по проекту - в первую очередь фундаментные, к которым мы приступили в 2016 году. Затем установили колонны, - продолжает Бегракян. - На стадии возведения крыши, когда был выполнен основной объем строительных работ, меня вызвали в прокуратуру и сообщили о претензиях, с которыми будут разбираться. Об остановке строительства тогда речи не шло. Я обратился в департамент строительства, но там сказали, что документы были выданы в рамках закона. Мы доделали крышу, вслед за этим прокуратура вышла с иском в Кировский суд в интересах неопределенного круга лиц. Поскольку практика свидетельствует, что суды очень редко отказывают в удовлетворении исков прокуратуры, стройку мы остановили.

Запрет на строительство стал неожиданностью для застройщика. Фото: Тамара Смирнова.

Кировский суд Ярославля решил, что разрешение на строительство нужно признать незаконным, но не согласился с прокуратурой в том, что здание гаража следует привести в первоначальное состояние, а строительство запретить. При этом иск, по сути, был подан в отношении областного департамента строительства, а застройщик оказался третьим лицом, на которое и легли все проблемы.

Решение суда озадачило застройщика, который не понимал сложившейся ситуации: разрешение на строительство признано незаконным, но строительство не запрещено - что же дальше делать? Еще одно «многоточие» в этой истории поставил уже областной суд, который вынес новое решение: здание гаража следует привести в первоначальное состояние, а строительство запретить! Хотя на этом уже не настаивала и прокуратура.

Артур Бегракян вновь недоумевает: говорит, что уже трижды нанимал специалистов для подготовки проекта сноса, но специалисты говорят, что в процессе «приведения в первоначальное состояние» могут пострадать и гаражи, и школьный спортзал, и сама 33-я школа… Кто за это будет отвечать? Снова застройщик?

Об опасениях родителей и педагогов он говорит:

- Мы ни в коем случае не претендовали на территорию школы, нам она просто не нужна, поскольку вход в спорткомплекс находится со стороны улицы, а не школьного двора. Больше того, ранее наша организация в суде отстояла для школы часть территории - участок, который приобрели другие застройщики (кстати, это право они получили тоже через суд, который выиграли у школы и мэрии Ярославля).

- Что касается освещения, то предварительная договоренность с директором школы предполагала установку энергосберегающих фонарей. Я предложил рассмотреть и любые другие варианты – в том числе поднять на 1,5 метра окна, проект позволял это сделать, - продолжает Бегракян. - «Пожарный выход», о котором говорят родители, вел на крышу, покрытую горючими материалами. Да и как снимать детей с крыши при пожаре? Наш проект предполагал отдельный выход с крыши спорткомплекса. Кроме того, мы предложили другие варианты, соответствующие нормам, – в том числе сделать лестницу с выходом детей на территорию школы. Я знаю, что общественников волновало и то, что мы подключимся к инженерным сетям школы. Но мы планировали решить вопрос иначе - чтобы не перегружать сети, созданные еще в конце 1930-х. Я подал соответствующие заявки, чтобы присоединиться к другим сетям.

Когда слушаешь стороны конфликта, невольно приходишь к мысли: очевидно, споров могло не быть, если бы чиновники с самого начала при оформлении документов четко следовали требованиям законодательства. Тогда вряд ли бы возникла ситуация, когда исполнительная власть выдает разрешения, а судебная - их аннулирует.

Добавим, что, по словам Артура Бегракяна, спорткомплекс, который он строил, ежедневно могли бы посещать 600-700 детей. И он предлагал директору 33-й школы выделить бесплатное время и услуги тренеров для занятий с ее учениками. В помещении площадью более 1000 кв. м планировалось заниматься гимнастикой, растяжкой, греко-римской и вольной борьбой, самбо, различными единоборствами - бразильским джиу-джитсу, грепплингом и т.д. В состав комплекса должны были войти площадки для групповых занятий борьбой, гимнастики, кроссфита (силовых тренировок) и фитнес-тренинга с утяжелителями, раздевалки и душевые.

К сожалению, более 20 тренеров, которые должны были здесь работать, сейчас остались не у дел. Дети - без тренировок. Новый директор 33-й школы Павел Чистяков и родители волнуются, что незаконченная стройка может стать притягательным, но опасным для детей местом, нести угрозу возникновения пожаров. (Правда, застройщик утверждает, что использовал для работы только негорючие материалы). В то же время застройщику дали понять, что будут не против сохранить спорткомплекс, если он станет собственностью школы.

Недовольны владельцы гаражей. Они знают, что у их соседей, над которыми построен школьный спортзал, нет проблем с кровлей. И хотят находиться в аналогичной ситуации.

Очевидно, разочарованы инвесторы, вложившие средства в возведение спорткомплекса. По сути, это самые настоящие обманутые дольщики, только финансировали они строительство не жилья, а социального объекта. Кстати, эксперты говорят, что на 90% популяризацией спорта и организацией тренировок у нас занимаются коммерческие организации… Жаль, когда государство вызывает у них чувство отторжения.

НАША СПРАВКА

Артур Бегракян родился в 1984 г., учился в ярославской школе №9. Окончил с красным дипломом Военную финансово-экономическую академию, а затем Московскую финансово-юридическую академию, Ярославский педагогический университет (по специальности «психолог-педагог») и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Сейчас - тренер, воспитывает в Ярославле более 2 тысяч спортсменов в возрасте от 4 лет. Среди них - более 50 мастеров спорта, в том числе чемпионов России и мира. Компания «Академия OFS» арендует в Ярославле два зала - на Пятерке и в Брагине. 95 процентов детей там занимаются бесплатно.

Личные достижения в спорте: мастер спорта международного класса по смешанным боевым единоборствам, обладатель черного пояса по карате, 5-кратный чемпион России по Ашихара-карате, чемпион России по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы и мира по ММА («бои без правил»).

Президент федерации панкратиона Ярославской области.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Лариса Сапрыкина, председатель Ярославской городской общественной организации содействия развитию математического образования «Ярославская школа-33»:

- Спорткомплекс нужно сносить в соответствии с решением суда. Я считаю, что можно оставить то, что сделали во время фундаментных работ, и срезать то, что сверху.

Насколько я знаю, сейчас обсуждается вопрос выделения застройщику нового участка на льготных условиях - в связи с тем, что будет строиться общественно значимый социальный объект. Речь идет, в частности, о пойме реки Которосли. Это могло бы стать своего рода компенсацией для инвесторов. Мэрия понимает, что речь идет об устранении недочетов (вольных или невольных), которые совершили предыдущие чиновники.

Вообще, мне хотелось бы, чтобы вы указали на невнимание города к 33-й школе, которая сейчас занимает 7-е место в России по поступлению выпускников в топовые вузы. У школы нет ни площадки для детей, ни территории. Ситуация не выдерживает никакой критики!