«Яравтодор»: Работать летом, чтобы не пропасть зимой

В Ярославле идут масштабные работы по благоустройству. Их традиционным участником как всегда является компания «Яравтодор». О том, как работают дорожники и что их волнует, мы спросили генерального директора ООО «Яравтодор» Романа Гаспаряна.

От разметки до дворов

- Роман Самвелович, назовите главные объекты, на которых сейчас работают ваши сотрудники.

- Серьезный объем работ мы выполняем по губернаторской программе «Решаем вместе». Сейчас уже на стадии приемки находятся благоустраиваемые дворы в Красноперекопском районе на улицах Маланова и Большая Федоровская. Три больших двора «Яравтодор» благоустраивает в Дзержинском районе (один уже готов под асфальтирование, но погода пока не позволяла приступить к этой работе). «Решаем вместе» - очень хорошая программа, нам нравится в ней участвовать, в том числе потому, что она подразумевает прямой контакт с жителями. Всегда приятно делать то, что нужно людям, чувствовать их заинтересованность и видеть результат совместных действий.

- А дорожные работы?

- Крупные объекты у нас не в Ярославской, а в Костромской области, где мы работаем в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Плюс БКАД заключается в том, что часть финансирования федеральная. Соответственно, и регионы стараются оплачивать работы вовремя, чтобы не потерять возможность участия в этом нацпроекте. Для нас это очень важно. Мы стараемся заработать, чтобы подготовиться к зиме, когда наверняка будем убирать Ярославль. К сожалению, сейчас с подготовкой к зимнему сезону есть определенные проблемы, связанные с тем, что нам еще не оплатили работы за предыдущий период.

Сейчас уже на стадии приемки находятся благоустраиваемые дворы в Красноперекопском районе. Фото предоставлено ООО «Яравтодор».

- Вы традиционно наносили в Ярославле дорожную разметку…

- Да, «Яравтодор» занимался этим в последние 6 лет. Обычно к Дню города мы уже наносили разметку по всему центру города и основным магистралям. Но в этом году мы разметку не делаем, так как контракт предусматривал нанесение на многих участках горячего и холодного пластика. При этом цены завода-изготовителя, материалы которого мы используем, не вписывались в сметную стоимость. В общем, мы не стали бороться за этот контракт, поскольку он должен был стать для «Яравтодора» убыточным. Насколько я знаю, контракт получили наши коллеги из Беларуси. Как у них получается, пусть судят ярославцы… Впрочем, и в этом году нам пришлось помочь Ярославлю: сделать разметку в центре, на Советской площади к 9 мая, поскольку с подрядчиком к тому времени город еще не успел подписать контракт.

«Оглянуться не успела, как зима катит в глаза»

- Вы упомянули о проблемах с подготовкой к зиме. С чем они связаны?

- Это комплекс вопросов… Знаете, я никого не хотел бы ругать, поскольку первопричина понятна: нехватка средств в городском бюджете. Но в то же время к зиме нужно готовиться, чтобы не повторился прошлогодний опыт, когда в период снегопадов мы просто не успевали «закрывать» город. Конечно, в такие периоды нужно больше техники и людей, но за счет чего их обеспечить?

Мы планировали закупить к прошлой зиме технику: комбинированные дорожные машины и тракторные щетки. Но эту заявку к дилерам нам пришлось отменить из-за отсутствия средств, тем более что и перспектива с заказами была неопределенной. Сейчас вновь впереди зима, а ситуация еще более шаткая.

У генподрядчика перед нами существует огромная задолженность, и непонятны перспективы ее погашения.

- Этот заказчик для вас - муниципальный САХ, спецавтохозяйство по уборке города?

- В данном случае да.

Когда финансирования нет, ты вкладываешь средства, полученные за выполнение работ по другим контрактам, поскольку не можешь себе позволить не закупать топливо, не выплачивать зарплату людям и т.д. Но как ты можешь начать новый сезон, если не получил деньги за предыдущий? К сожалению, работы по уборке снега у нас до сих пор не приняты. И есть спорные моменты, связанные с тем, что фактически нам пришлось выполнить большие объемы, чем это предполагалось по контракту. Вы же помните, какие были снегопады!

- Какие районы Ярославля вы убирали?

У нас на содержании было 3 района: Ленинский, Дзержинский, Заволжский. Вдобавок для Кировского мы ежедневно (без выходных!) в течение трех месяцев выделяли технику на уборку центра города.

Отмечу, что мы получаем 16 копеек в месяц за очистку одного квадратного метра тротуара. Так что зима - это практически всегда работа в убыток. Летом, когда погодные условия более благоприятны, работать проще. Зимой нужно убрать весь снег, который выпадает. А поскольку зимы в последнее время снежные, в итоге работы получается больше, чем планировалось. Работать приходится без остановки.

- Роман Самвелович, насколько сильна конкуренция на вашем рынке услуг?

- Конкуренция серьезная. И это хорошо. Мы ведь и сами участвуем в конкурентной борьбе, умеем бороться за заказы. Но заказ заказу рознь. К примеру, прошлым летом субподрядчиком у САХа по уборке города стали не мы, а предприятие из Москвы. Москвичи летом заработали достаточно серьезные деньги. Зато зимой нам пришлось чистить город себе в убыток, хотя свободных собственных средств в качестве финансового резерва у нас не оказалось. А затем к этому добавилась и проблема неплатежей.

В общем, одно дело, когда ты заключаешь контракт на два года и понимаешь, что можешь закупать технику и нанимать работников. Ты знаешь, что за два года если и не получишь прибыли, то хотя бы возместишь затраты. Ну, а если ты то работаешь, то нет, то риски становятся непредсказуемыми. В такой ситуации крайне сложно говорить о планомерной работе, в том числе и подготовке к новому зимнему сезону. Мы сейчас стараемся делать все, что в наших силах, зарабатываем, в том числе за пределами Ярославля, чтобы подготовить технику и материалы для уборки города. Но это не отменяет наших тревог и опасений.

Три больших двора «Яравтодор» благоустраивает в Дзержинском районе. Фото предоставлено ООО «Яравтодор».

КСТАТИ

Вопрос о неплатежах, которые могут негативно повлиять на подготовку к зиме, мы задали представителям городских властей областного центра.

Артур Ефремов, председатель муниципалитета города Ярославля:

- Буквально две недели назад на рабочей группе мы рассматривали вопросы, связанные с подготовкой к зиме. В августе планируем вернуться к этой теме уже с привлечением департамента финансов. У нас есть понимание того, что у бюджета есть определенные задолженности перед САХом, а у САХа - перед подрядчиками. Безусловно, ситуацию нужно выправлять. Тем более в преддверии зимы, к которой необходимо правильно подготовиться. Нельзя допустить повторение прошлогодней истории - большие снегопады при нехватке техники, людей и финансирования.

На комиссии по ЖКХ и благоустройству прозвучало, что сейчас САХ проводит закупку 6 малых погрузчиков для очистки тротуаров. Но и подрядчику необходимо оплатить работы, чтобы он тоже мог готовиться к зиме. Вообще вопросы, связанные с уборкой и содержанием города, постоянно поднимаются, в том числе и мэром Ярославля на общегородских совещаниях. У города, в свою очередь, тоже есть претензии к подрядчикам, но исполнительная власть должна обеспечить финансирование выполненных работ. Мы будем контролировать этот вопрос. Вторая задача муниципалитета - проанализировать бюджет, чтобы избежать во время возможных зимних «авралов» провалов с финансированием.

Владимир Бобков, заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля:

- Недополучение средств «Спацавтохозяйством» происходит из-за того, что не приняты все акты по выполненным работам за прошедший период, с апреля этого года. В поданных САХом документах были ошибки, они возвращались на доработку, исправлялись и сейчас находятся на рассмотрении в Агентстве по муниципальному заказу. Как только объемы выполненных работ будут подтверждены, последует оплата по данным актам.

Точно так же складывается и ситуация по подрядным организациям. Пока САХ, как генеральный подрядчик, не может закрыть свои акты, он не может заплатить и своим подрядчикам. Одним словом, проблема только в том, как подаются документы и насколько они подтверждены. Я думаю, в течение одной-двух недель объемы выполненных работ будут приниматься. Соответственно, будет выделено финансирование САХу, который сможет рассчитываться и со своими подрядчиками.