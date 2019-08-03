«Как будто растворился»: в Ярославской области прямо у дома пропал дачник из Москвы

Таинственная история произошла в Переславском районе Ярославской области. 28 июля здесь пропал 75-летний дачник из Москвы Эдисей Шоломович Лившиц.

- Дома его ласково зовут Шура. На лето он вместе со своей супругой из шумной Москвы переезжает на любимую дачу в Переславском районе. В тот день, 28 июля, дедушка вместе со своей женой пошел за грибами. Но не в лес, а за свой участок, там растут небольшие сосны. В какой-то момент женщина отвернулась, а Эдисея Шоломовича уже нет рядом. Сначала она пыталась найти мужа своими силами: ходила по селу, кромке леса и громко кричала, вслушиваясь в тишину, - написала на страничке поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях инфорг поиска Лира Полина.

Пенсионер страдает проблемами с памятью. Говорят, может заблудиться даже в собственном дворе. Поэтому от жены не отходил ни на шаг. А если вдруг терялся, то садился и ждал помощи.

В этот раз, не найдя супруга, женщина бросилась за помощью. На место выехал отряд добровольцев. дедушку искали всю ночь. Собаки по следу привели волонтеров к трассе Переславль - Нагорье... После этого след оборвался. И больше никаких намеков на местонахождение мужчины.

Добровольцы продолжали поиски и днем, и ночью. Ориентировки расклеены по всем ближайшим населенным пунктам, в пригородных автобусах, таксопарках, больницах. Подключились и добровольцы из Москвы, которые прочесывают район, где живет Эдисей Шоломович. Но мужчина, как пишут поисковики, как будто растворился.

- Однако мы знаем, что раствориться в воздухе дедушка не мог, поэтому свидетели точно есть. Я редко прошу помощи, но сейчас она очень нужна, - обратилась Лира Полина к подписчикам.

Волонтеры считают, что пропавший мог попасть на камеру видеорегистратора автомобилей, проезжавших по трассе Нагорье-Переславль. Кроме того, 28 июля в Переславском районе проходило сразу несколько крупных мероприятий - день ВМФ, 100-летие музея «Ботик Петра I»; форум «Александрова гора». Было много фотографов. Дедушка мог попасть в объектив.

- Одно лишь свидетельство может полностью изменить ход всего поиска, - молят волонтеры.

Рост Эдисея Шоломовича - около 165 сантиметров, мужчина плотного телосложения, лысый, глаза голубые. В момент исчезновения был одет в светло-серые шорты ниже колен, бежевую футболку, желтые туфли.

Все, кто видел Эдисея Лившица, просят сообщить на горячую линию «Лизы Алерт» - 8-800-700-54-52.