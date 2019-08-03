День города в Рыбинске: полная программа

3 августа В Рыбинске отмечается День города. В этот раз он посвящен Году театра в России.Для гостей подготовлена очень интересная и насыщенная программа. К примеру, на Красной площади развернется «Рыбинская ярманка» и пройдет фестиваль «Этнокузня». Здесь можно будет послушать гусли, пастушьи рожки, подкрепиться расстегаями и покататься на копиях старинных аттракционов. Ярким событием Дня города станет выступление горных канатоходцев из Дагестана. Начало выступлений – в 13.45, 15.30 и 17.15.

В рамках праздника пройдет гастрономический фестиваль «Театр вкуса». Подготовлены спортивная и музыкальные программы.

- Каждый гость праздника в зависимости от своих музыкальных вкусов сможет найти себе подходящую концертную площадку. Если вы любите джаз, то стоит посетить концерт «У фонтана» на площади имени Дерунова. Любителям фолк-музыки советуем прийти к водному причалу. А молодежь традиционно ждем у дворца спорта «Полет». А на Красной площади с 18 до 20 часов все желающие вместе с московским ансамблем «Туда-Сюда» смогут разучить дореволюционные танцы - польку, краковяк, тустеп, - рассказали организаторы общегородского праздника.

Вечером на празднике устроят огненное шоу и фейерверки. А завершится День города праздничным салютом.

НА ЗАМЕТКУ

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА РЫБИНСКА 3 АВГУСТА 2019

Площадь ДС «Полёт»

08:55-14.00 Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»

Общегородская зарядка.

Торжественное открытие.

Театральный пролог.

Старт детского забега «Fun-run» на дистанцию 300м

Старт детского забега на дистанцию 300м

Старт забега безграничных возможностей на дистанцию 600м

Старт детского забега на дистанцию 600м (1-й забег)

Старт детского забега на дистанцию 600м (2-й забег)

Старт забегов на дистанции 10км, 21,1км и «Командная эстафета»

Награждение победителей забегов

9:00 -13.00

Показательные выступления и мастер-классы спортивных школ Рыбинска и молодежных общественных организаций, спортивных клубов

16:00-16.45

Торжественное мероприятие в честь Дня города Рыбинска «Рыбинский театральный сезон»

Поздравление официальных лиц

Награждение жителей города Рыбинска

Представление «Рыбинский театральный сезон»

16:45 – 17:00

Показательные выступления по парашютному спорту Рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ

17:00 – 17.15 Награждение участников фестиваля по аквабайку «Кубок Поволжья»

20:00-22:00 Вечерний праздничный концерт с участием групп «TORI KVIT» и «АССОРТИ», Марины Киреевой (экс-группа «КРАСКИ») и DJ GUNS

22:00 – 22:10 Праздничный фейерверк

Акватория реки Волги у Дворца Спорта «Полет»

11:00 – 15:30 Фестиваль по аквабайку «Кубок Поволжья»

15:00 – 16:00 Водный праздник. Показательные выступления яхтсменов.

15:30 – 18:00 Фестиваль – реконструкция бурлацкой жизни «ЭЙ, УХНЕМ…»

Крестовая улица от универмага «Юбилейный» до площади ДС «Полёт»

15:30 – 15:55 Праздничное шествие «Из-за кулис по Крестовой улице»

Красная площадь

10.00-20.00 «РЫБИНСКАЯ ЯРМАНКА» и фестиваль «ЭТНО-КУЗНЯ»

Единственный в мире Цирк Горных Канатаходцев (Дагестан)

Горные танцы и лезгинка на канате. Традиционная дагестанская музыка.

Закрутиха. Старинные деревянные карусели и русские забавы для детей (Москва). Старинный балаган «Петрушка». Театр «Папьемашенники» (Санкт-Петербург). Древняя русская музыка. Гусляры и балалаешники. Самоварный рядъ. Исконный русский чай из купеческих самоваров. Ярмарка мастеров. Дореволюционные танцы (18.00-20.00). Танцуем вместе польку, краковяк, тустеп с ансамблем «Туда-Сюда» (Москва)

Стоялая улица

12:00 – 18:00 Детская сцена

Кукольный балаганчик Рыбинского театра кукол

Детский песенник, композитор и клоун Владимир Щукин (Москва)

Открытая народная стоялая сцена

Таланты нашего города. Рыбинцы поют, играют и пляшут для рыбинцев. А также выступят: «Оркестр Лунного Света»«ДК Горбунова», фолк-музыкант Митя Кузнецов

Ремесленные стоялые ряды

Рукоделие рыбинцев для рыбинцев

Съестные стоялые ряды

Рыбинцы угощают рыбинцев

У Парадной лестницы Рыбинска(напротив главного причала)

20:00 – 21:50

Концерт этно-проекта «Коленкоръ» (Москва)

Красочное огненное шоу «Театр Огня» (Великий Новгород)

Екатерининские потешные огни и крутящиеся фейерверки

Аллея Славы

11:00-19:00 Фестиваль театральных коллективов «ТЕАТРальная ПАРКовка»

Выставка о театре «Ба, знакомые всё лица»

Театральные и литературные квесты

Мастер-классы по изготовлению театральной куклы, бутафории

Фотозоны «Театральная гримёрка»

Познавательно развлекательная программа «Край северный, край морошковый». Открытие национального чума Республики Коми.

Литературная гостиная «Значит родственные мы по душе».

Интерактивная театрализованная программа «Герои Коми легенд и преданий».

«Музыкальная мозаика» - выступление ансамблей национальной культуры Республики Коми.

Презентация книг о Рыбинске

Площадь Дерунова

Гастрономический фестиваль «Театр вкуса»

11:00 -18:00

Открытие гастрономического фестиваля «Театр вкуса» (13.00)

Мастер – классы «Кулинарное представление»

«Кулинарное шоу»

Торговая ярмарка «Вкусные истории»

13:00 – 14:30

Подведение итогов конкурсов: «Мода со вкусом», «Цветущий город», «Вкус семейных традиций»

17:00 – 22:00 Open air в День города Фестиваль «Джаз у Фонтана»

Карякинский парк

11:00-19:00

«Поющие строчки в Карякинском парке»

Литературно-музыкальная гостиная

Выступление скрипичной группы Рыбинского оркестра имени Аркадия Шацкого

Фотосессия с клубом ролевых игр и исторического фехтования «Танелорн»

Волжский паркскейт – парк, площадка «Воркаут Рыбинск»

15:00-18:00

Спортивно-туристическая площадка «Спорт – выбор молодых»

Молодежная площадка «Энергия улиц».

Фестиваль уличных видов спорта и творчества: воркаут, скейтинг, показательные выступления по фитнесу, танцевальные мастер-классы от ведущих хореографов города Рыбинска, анимационная площадка для детей: аквагрим, портретыуглём

Дмитровский парк

11:00-20:00 Программа телеканала ТНТ. Танцевальная лотерея. Игра «Монополия ТНТ». Фотозоны. Аттракционы.

Рыбинский музей-заповедник(Волжская наб., 2)

15:00-17:00

Концерт «Сила любви» с участием лауреата Международныхконкурсов Эльвиры Карулиной. В программе арии из опер,оперетт, романсы, зарубежная эстрада

9:00 – 20:00

Выставки:

«Европа – Россия. Художественные сокровища Михалковых»(из фондов Рыбинского музея – заповедника

Выставка Народного художника России Сергея Андрияки(г.Москва)

«Улица любимая моя»(к 25- летию возвращения рыбинским улицам их историческихназваний)

«Традиции русской кухни» (из фондов Рыбинского музея – заповедника)

Экспозиции по природе и истории родного края:

«Природа Рыбинского края»

«Древнейшее прошлое земли Рыбинской» (археология)

«Рыбная слобода в XVII – XVIII веках»

«Наш земляк Федор Федорович Ушаков»

«Рыбинск в XIX веке», «Быт Рыбинска в XIX веке»

11:00 Интерактивная программа «Скоморошьи забавы». Программа для семейного посетителя об истории балаганноготеатра Петрушки, посетители попробуют себя в роли кукольника, побывают на Петровской Ярмарке.

15:30 Интерактивная программа «Честно слово купеческое». О быте и нравах купеческого города. Посетители побывают вгостях у известной рыбинской купчихи Веры Федоровны Жуковойи ее расторопного приказчика, примут участие в торгах за пудызерна

Библиотечно-информационный центр «Радуга»(пр. Ленина, д.184)

13:00 – 17:00

«Литературная ярмарка – 2019»

Подведение итогов литературного конкурса, посвящённого 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.