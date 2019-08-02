2019-08-02T17:04:44+03:00
Происшествия

В Костроме председатель школьного фонда украла 400 тысяч родительских денег

Правда вскрылась после того, как мамы и папы учеников заподозрили, что объем работ в учебном учреждении не дотягивает до суммы оплаты
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Женщина до последнего отрицала свою вину.Женщина до последнего отрицала свою вину.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Костроме председатель школьного фонда украла 400 тысяч, которые родители учеников сдавали на нужды учебного заведения. Преступление вскрылось, когда родители потребовали от фонда отчет о проведенной на их пожертвования работе и поняли, что объем вложений явно превышает объем сделанного на них. Родители написали заявление в полицию с просьбой проверить финансовую деятельность фонда.

- Сотрудники полиции изучили финансовую документацию фонда и выяснили, что часть средств - 403 тысячи рублей, собранных с классов за несколько месяцев 2016 и 2017 годов, не была должным порядком оприходована, а попросту бесследно исчезла, - рассказали в УМВД России по Костромской области.

Правоохранители выяснили, что деньги попросту прикарманила председатель и по совместительству бухгалтер фонда.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». В ходе расследования женщина категорически отрицала свою вину, пыталась переложить ответственность на руководство школы и иных лиц. Однако, следователи в результате скрупулезной работы по крупицам собрали необходимую доказательственную базу, подтверждающую причастность женщины к совершенному преступлению, - добавили в полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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