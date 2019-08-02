В Костроме председатель школьного фонда украла 400 тысяч родительских денег

В Костроме председатель школьного фонда украла 400 тысяч, которые родители учеников сдавали на нужды учебного заведения. Преступление вскрылось, когда родители потребовали от фонда отчет о проведенной на их пожертвования работе и поняли, что объем вложений явно превышает объем сделанного на них. Родители написали заявление в полицию с просьбой проверить финансовую деятельность фонда.

- Сотрудники полиции изучили финансовую документацию фонда и выяснили, что часть средств - 403 тысячи рублей, собранных с классов за несколько месяцев 2016 и 2017 годов, не была должным порядком оприходована, а попросту бесследно исчезла, - рассказали в УМВД России по Костромской области.

Правоохранители выяснили, что деньги попросту прикарманила председатель и по совместительству бухгалтер фонда.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». В ходе расследования женщина категорически отрицала свою вину, пыталась переложить ответственность на руководство школы и иных лиц. Однако, следователи в результате скрупулезной работы по крупицам собрали необходимую доказательственную базу, подтверждающую причастность женщины к совершенному преступлению, - добавили в полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.