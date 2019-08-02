2019-08-02T16:42:47+03:00
Иваново

Ход конем: в Ивановской области гражданский муж избил жену шахматной доской

У женщины ушибленные раны теменной области и ушибы виска
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Потерпевшая написала заявление в полициюПотерпевшая написала заявление в полициюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

40-летняя жительница Кинешмы обратилась в полицию. Она рассказала, что в своей квартире поругалась с гражданским мужем.

49-летний мужчина не смог держать себя в руках и стал всячески проявлять агрессию. В какой-то момент он схватил шахматную доску и ударил ей сожительницу.

Врачи диагностировали у нее ушибленные раны теменной области и ушибы правой височной области.

– По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

«Шахматист» может отправиться за решетку на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Огромную свалку мусора нашли жители Переславля-Залесского в городской промзоне
Угнал, испугался, сжёг: в Ярославле осудят самого логичного преступника
Совет по сохранению памятников выступил против строительства кинотеатра в Депутатском переулке Ярославля
Ярославские десантники прокатились по городу на машинах и бронетранспортере
В Tele2 рассказали, как на компанию повлиял запуск в Ярославском регионе
В Ростове на прилавке магазина обнаружили опасные мясные полуфабрикаты
Ярославская гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения доставлена в Иркутскую область
Порезал прохожего, убил соседа и угрожал подруге: в Ярославле осудили 21-летнего парня
Известный урбанист назвал центр Ярославля мертвым
Остался без хлеба: в Ярославской области сельхозорганизация не выплачивала зарплату сотруднику 7 месяцев
Звезда сериала «Кухня» расскажет о Ярославле на всю страну
В Ярославской области легковушка влетела в автобус: четыре человека в тяжелом состоянии
Ярославцы поддержали в соцсетях курящих восьмилетних детей
У ярославца арестовали автомобиль в счет долгов предыдущего владельца
Стала известна причина смерти утонувшей в Ярославле на Прусовских карьерах девушки
Житель Ярославской области лишился 400 тысяч рублей из-за телефонных мошенников
Ярославец сорвал с дорогую цепочку пьяного посетителя кафе
Ярославскую мэрию обязали закрыть доступ посторонним в принадлежащие ей здания
В Ярославской области обнаружены 218 стихийных свалок