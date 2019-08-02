Ход конем: в Ивановской области гражданский муж избил жену шахматной доской
У женщины ушибленные раны теменной области и ушибы виска
Потерпевшая написала заявление в полициюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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40-летняя жительница Кинешмы обратилась в полицию. Она рассказала, что в своей квартире поругалась с гражданским мужем.
49-летний мужчина не смог держать себя в руках и стал всячески проявлять агрессию. В какой-то момент он схватил шахматную доску и ударил ей сожительницу.
Врачи диагностировали у нее ушибленные раны теменной области и ушибы правой височной области.
– По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
«Шахматист» может отправиться за решетку на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU