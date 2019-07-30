Не дай Бог такое случится в реальности: ветеран силового ведомства рассказал, зачем спецслужбы проводят учения

Недавно в Ярославской области прошли очередные учения Оперативного штаба. Силовики отрабатывали действия при нападении террористов на водный транспорт. Для этого перекрыли паромную переправу в Мышкине. Плановую тренировку некоторые жители региона восприняли как показуху. Ветеран силового ведомства, по понятным причинам пожелавший остаться неизвестным, рассказал, зачем время от времени спецслужбы проводят учения, в условиях максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

- Многие считают, что это просто для того, чтобы «создать видимость деятельности», - говорит собеседник «КП-Ярославль». – Но мало кто знает, что контртеррористические операции происходят довольно часто, и даже совсем рядом с Ярославской областью.

Как нам стало известно, самая близкая к нашему региону операция прошла в Кольчугине Владимирской области. Там несколько бандитов вели подготовку к теракту.

- Были обнаружены два боевика. Бойцы спецназа вычислили их и заблокировали, предложили сдаться, - говорит ветеран. – Но по нашим парням открыли огонь, в результате террористы были нейтрализованы.

По словам собеседника, учения, наподобие мышкинских, жизненно необходимы.

- Вот возьмем нашу сборную по хоккею, например. Они – молодцы, спортсмены, профессионалы. Знают, как держать клюшку в руках, как ударить по шайбе, чтобы она полетела точно в цель, знают, как прижать соперника к борту, когда это надо, они умеют побеждать! – говорит мужчина. – Но что если они перестанут тренироваться? В таком случае, они не смогут никому противостоять. Болельщики расстроятся, но никто не погибнет… У нас это может привести к необратимым последствиям.

Учения – та же самая тренировка огромной команды, порой насчитывающей до нескольких тысяч сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, медиков… Они так же разрабатывают стратегию, тактику, оттачивают навыки. Только нацелены они не на пьедестал, и даже не на спасение отдельных человеческих жизней, а на предотвращение трагедии.

- Я помню, как участвовал в спецоперации, не в учениях, - рассказывает силовик. – Тогда я не был уверен, что вернусь домой, и никто из моих боевых товарищей не был уверен. А сегодня я вижу в социальных сетях комментарии людей, что все это просто так. С одной стороны, конечно, берет досада. Но с другой… Я знаю, что те сотрудники, которые сегодня выходят на эти «бестолковые» учения, возможно, уже завтра будут рисковать собой ради спасения других. В этом и есть смысл нашей жизни.