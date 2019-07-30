В Костроме ликвидируют опасный пешеходный переход

В Костроме ликвидируют один из пешеходных переходов. Он находится в районе дома № 18 по улице Юрия Беленогова. - Для обеспечения безопасности пешеходов вдоль проезжей части улицы Юрия Беленогова на участке от улицы Машиностроителей до улицы Голубкова установлены дорожные ограждения. Также на этом участке автобусная остановка перенесена по направлению движения ближе к улице Заволжской, - сообщили в мэрии города.

Причиной изменений стала высокая аварийность на этом участке. На «зебре» уже пострадало немало пешеходов. Власти уверены, что новая схема позволит сделать этот отрезок дороги более безопасным. Кроме того, в ближайшее время на нерегулируемом пешеходном переходе перекрестка улиц Юрия Беленогова и Машиностроителей будут установлены дорожные знаки в новом исполнении и светофор с желтым мигающим сигналом. Также здесь предусмотрено обустройство искусственной дорожной неровности.

Модернизация пешеходных переходов в Костроме проводится в рамках Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения.