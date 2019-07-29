2019-07-29T17:42:26+03:00
Кострома

Пьяный лихач на «Лексусе» устроил ДТП с пострадавшими в центре Костромы

Две женщины попали в больницу в тяжелом состоянии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костроме пьяный водитель устроил ДТП. Фото: УМВД России по Костромской области.В Костроме пьяный водитель устроил ДТП. Фото: УМВД России по Костромской области.
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В Костроме на центральной улице лихач на «Лексусе» устроил серьезное ДТП.

- Машина под управлением 47-летнего предпринимателя внезапно выехала на полосу встречного движения, где, не снижая скорости, врезалась в «Ладу Калину». От удара иномарку развернуло и отбросило на дорожное ограждение, - рассказали в УМВД по Костромской области.

Водитель сказал, чо во всем виновато немецкое пиво. Фото: УМВД России по Костромской области.

Водитель сказал, чо во всем виновато немецкое пиво. Фото: УМВД России по Костромской области.

В результате происшествия пострадали пассажирки обеих машин – 37 и 72 лет. С места аварии женщин в тяжелом состоянии увезли в больницу.

- В ходе проверки выяснилось, что виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в полиции.

Впрочем, мужчина этого и не отрицал. «Во всем виновато немецкое пиво», - объяснил он ошарашенным сотрудникам следственно-оперативной группы.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Кроме того, ему предстоит ответить еще по целому ряду статей Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Напомним, недавно в Костроме расстреляли машину местного бизнесмена. Пострадавший находится в больнице.

Две пассажирки машин оказались в больнице. Фото: УМВД России по Костромской области.

Две пассажирки машин оказались в больнице. Фото: УМВД России по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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