В Иванове посетитель бара застрелил мужчину

28 июля, в ночь с субботы на воскресенье, около 4 часов утра у входа в ивановский бар "Рокко" на площади Пушкина между двумя посетителями произошел конфликт. Один из мужчин неожиданно достал травматический пистолет и выстрелил в голову другому отдыхающему. После этого ивановец скрылся с места преступления. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

В соцсетях появилась версия, что погибший парень приставал к девушке. Она позвонила другу. Тот приехал с приятелем, у которого и оказался пистолет. Однако эти факты тут же опровергаются в комментариях, делая убитого, напротив, защитником женского пола.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сотрудники полиции начали искать убийцу сразу же после происшествия.

- Оперативно с помощью камер видеонаблюдения и расспросов персонала заведения была установлена личность подозреваемого, - сообщили в УМВД по Ивановской области.

Им оказался Анатолий Николаевич Грудистов. 33-летний мужчина объявлен в розыск. На вид ему 35-40 лет. Рост – 190 сантиметров, телосложение плотное. Волосы короткие. Он был одет в темную футболку с белой надписью и красным символом, сзади на ней белый рисунок; темно-синие штаны или джинсы, темно-синие туфли или кроссовки.

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