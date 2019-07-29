2019-07-29T17:07:21+03:00
Общество

Думал, это какая-то супер-способность: ярославец на своем велосипеде покоряет зарубежные сцены

Костя Пахнин превратил любимое дело в заработок и переехал к морю
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Костя Пахнин/vk.comФото: Костя Пахнин/vk.com
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Косте из Ярославля 27 лет, и он каждый день катается на велосипеде. Ездит Костя по отвесным стенам, скалам, заборам, перилам и прочим поверхностям, непригодным для велопрогулок. Делает он это, во-первых, с любовью, во-вторых, за деньги, и, в-третьих, в Турции.

- Десять лет назад я поступил в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, на физвос. – вспоминает спортсмен. – Там я познакомился с Пашей Борисевичем, чемпионом России по велотриалу. Правда, тогда он еще не был чемпионом, но уверенно к этому шел.

Будущий чемпион учился по видео, которые выкладывали в сеть зарубежные спортсмены. Один из таких профайлов увидел и Костя.

Фото: Костя Пахнин/vk.com

Фото: Костя Пахнин/vk.com

- Меня поразило, что на велосипеде можно запрыгивать на стены почти любой высоты и поверхности, - вспоминает райдер. - Мне казалось, это какая-то супер-способность, вроде как у Супермена лазер из глаз! Я очень захотел этому научиться, и уже в 2011 году выпустил свое первое видео на велосипеде для триала.

Так велотриал стал для Кости чем-то вроде хобби. Парень учился, играл в КВН, занимался легкой атлетикой, и в свободное время катал на велике.

-В соревнованиях я не участвовал, да мне, если честно, не очень это нравилось. По душе мне было снимать видео в городе и выкладывать их на разные тематические форумы. Чем больше снимаешь, тем сложнее удивить зрителей-единомышленников в следующем ролике, это было крутым стимулом становиться лучше и постоянно работать над техникой.

За прогрессом Кости следили триалисты со всего мира. Спортсмены общались между собой на форумах, заводили знакомства и связи. И вот, произошло то, на что надеется каждый: его заметили.

Фото: Костя Пахнин/vk.com

Фото: Костя Пахнин/vk.com

- Нас с Пашей пригласили поработать в шоу в Турции, - вспоминает Костя. – Казалось бы, вот оно! Но решение далось мне очень трудно, я не мог бросить КВН… Потом в Кубке губернатора мы заняли третье место, не получили деньги и уже не могли рассчитывать на участие в централке. И я решился!

Сейчас Костя каждый день выступает в шоу театра экстремального танца с большой программой, постоянно тренируется на велосипеде или в зале и получает от этого кайф:

- Возможно, многим трудно это представить, так как для большинства физические нагрузки это настоящее мучение... Тогда представьте, что вы лежите на диване, смотрите любимый сериал и вам за это платят! – улыбается Костя. – Для нас же каждый день прокачивать свое тело и свой уровень мастерства, и как приятный бонус получать за это деньги – просто прекрасно! Надеюсь, каждый в своей жизни сможет найти хобби, которое начнет приносить ему не только удовольствие, но и заработок.

К слову о деньгах, жилье, питание, перелеты и все остальное спортсменам оплачивают.

Biketrial "Ozonys last game" Pakhnin Konstantin TGS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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