2019-07-26T21:21:12+03:00
Кострома

В Костроме расстреляли машину местного бизнесмена

По иномарке выпустили не менее девяти пуль [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костроме среди бела дня расстреляли иномарку местного бизнесмена. Фото: СУ СКР по Костромской области.В Костроме среди бела дня расстреляли иномарку местного бизнесмена. Фото: СУ СКР по Костромской области.
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Преступление в стиле 90-х произошло в Костроме 26 июля. Здесь на улице Галичской днем расстреляли «Ленд Крузер» местного предпринимателя Анатолия Зайченко, который занимается продажей стройматериалов.

– Во время движения машины под управлением костромского предпринимателя неустановленные лица произвели в автомобиль не менее девяти выстрелов из огнестрельного оружия, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Костромской области Ольга Вакурова.

По предварительной информации, пули пробили дверь иномарки. Мужчина получил ранение в ногу, но смог отъехать от места нападения. Он сам вызвал полицию и скорую. С места происшествия предпринимателя увезли в больницу, где прооперировали. Сейчас угрозы для его жизни нет.

По машине выпустили не менее девяти пуль. Фото: СУ СКР по Костромской области.

По машине выпустили не менее девяти пуль. Фото: СУ СКР по Костромской области.

По слухам, причиной нападения могли стать долги бизнесмена. По крайней мере, сейчас следователи проверяют версии, связанные с предпринимательской деятельностью Зайченко. Более того, среди костромских предпринимателей ходят разговоры о том, что их коллегу хотели пока только припугнуть, поэтому и дали уйти живым.

Впрочем не отметаются и другие возможные мотивы преступления. По факту произошедшего костромской следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Весь день на месте ЧП работали криминалисты областного СК, полиции и управления Росгвардии. Назначен ряд судебных экспертиз. Идет поиск нападавших.

В Костроме обстреляли машину предпринимателя. Видео: СУ СКР по Костромской области..

ИСТОЧНИК KP.RU

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