Ивановская спортсменка стала лучшей на Чемпионате России по легкой атлетике
Александра Гуляева стала чемпионкой страны в беге на 800 метров
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Уроженка Ивановской области Александра Гуляева на Чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в эти дни в Чебоксарах. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 800 метров, пробежав за две минуты и 24 сотые секунды, на две секунды оторвавшись от ближайшей бегуньи.
26 июля Гуляева борется за золото на дистанции в полтора километра.
На юбилейном сотом Чемпионате России по легкой атлетике собралось больше семисот спортсменов из более чем семидесяти регионов страны.
Поздравляем спортсменку и желаем ей новых побед.
ИСТОЧНИК KP.RU