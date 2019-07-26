2019-07-26T16:59:57+03:00
Иваново

Ивановская спортсменка стала лучшей на Чемпионате России по легкой атлетике

Александра Гуляева стала чемпионкой страны в беге на 800 метров
Роман РЫЖИКОВ
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Уроженка Ивановской области Александра Гуляева на Чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в эти дни в Чебоксарах. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 800 метров, пробежав за две минуты и 24 сотые секунды, на две секунды оторвавшись от ближайшей бегуньи.

26 июля Гуляева борется за золото на дистанции в полтора километра.

На юбилейном сотом Чемпионате России по легкой атлетике собралось больше семисот спортсменов из более чем семидесяти регионов страны.

Поздравляем спортсменку и желаем ей новых побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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