Ивановская спортсменка стала лучшей на Чемпионате России по легкой атлетике

Уроженка Ивановской области Александра Гуляева на Чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в эти дни в Чебоксарах. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 800 метров, пробежав за две минуты и 24 сотые секунды, на две секунды оторвавшись от ближайшей бегуньи.

26 июля Гуляева борется за золото на дистанции в полтора километра.

На юбилейном сотом Чемпионате России по легкой атлетике собралось больше семисот спортсменов из более чем семидесяти регионов страны.

Поздравляем спортсменку и желаем ей новых побед.