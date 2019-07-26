2019-07-26T16:40:48+03:00
Происшествия

Дирекция ярославского колесо обозрения о грубых нарушениях: это наша ошибка

Администрация ответила на публикации СМИ и пообещала предоставить свои возражения при рассмотрения дела
Роман РЫЖИКОВ
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Сотрудников, работавших в день, когда случилось ЧП, отстранилиСотрудников, работавших в день, когда случилось ЧП, отстранилиФото: Александр Клещев
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Дирекция ярославского колеса обозрения, страсти вокруг которого не утихают уже вторую неделю, ответила на публикации СМИ, выразив свое удивление якобы не соответствующим действительности выводам.

- Любая техническая ошибка –это наша ошибка. Любая ошибка наших сотрудников - это наша ошибка. И за эти ошибки мы готовы и будем справедливо отвечать в соответствии с законом, если они справедливо будут выявлены, - говорится в заявлении. - Вызывают удивления отдельные публикации средств массовой информации о том, что якобы уже есть результаты проверки и по ним работа аттракциона остановлена. Это не соответствует действительности. Идёт работа, выполняется опрос сотрудников, составляются Протоколы. У нас есть на них законные возражения и мы обязательно представим их при рассмотрении дела по существу 9 августа.

По словам администрации, аттракцион работает и полностью исправен. В заявлении так же говорится, что проведена полная замена вышедшего из строя оборудования, а сотрудники, работавшие в момент ЧП, отстранены.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 17 июля: во время дождя колесо закрутилось в обратную сторону и напугало посетителей. Аттракцион проверили специалисты технадзора и сообщили, что на сотрудники допустили грубые нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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