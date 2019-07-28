«Шинник» во Владивостоке потерпел незаслуженное поражение

В случае победы «Шинник», занимавший перед 5-ым туром ФНЛ 3-е место, мог хотя бы на несколько часов вновь, как и неделю назад, единолично возглавить турнирную таблицу. Но добиться этого команде «Михалыча» не удалось.

Так получилось, что за месяц ярославцы совершают уже второй выезд на Дальний Восток, а это сопровождается долгим перелетом и всегда выматывает игроков. Кроме того, финансовое положение нашего клуба заставляет предельно экономить на поездках, поэтому с собой Александр Побегалов взял лишь 15 игроков. Даже капитан команды и главный мотиватор для партнеров Эльдар Низамутдинов не был в заявке на игру. Капитанская повязка перешла к нашему киперу Дмитрию Яшину.

Матч проходил в День Военно-морского флота, а во Владивостоке базируется штаб Тихоокеанского флота. Понятно, что старались хозяева поля всеми силами, правдами и неправдами нейтрализовать атаки ярославцев. Бросалось в глаза, что не брезгуют они приемами игры не в мяч, а в игрока. Удивительным образом арбитр матча смотрел на эти приемы весьма благодушно, хотя очень очевидные фолы фиксировал.

От этих приемов игры «в тело» больше всего доставалось Сергею Самодину, действовавшему на острие атак «Шинника». Сергей был очень активен. На 8-й минуте он опередил вратаря хозяев в борьбе за мяч, который все же проскочил мимо стойки. А через 10 минут Самодина буквально руками завалили при попытке врываться в штрафную за мячом. Свисток арбитра промолчал. Вскоре Самодин все же выиграл в чужой штрафной «второй этаж», но мяч только коснулся перекладины. Хозяева, в отличие от ярославцев, строивших игру комбинационно, действовали больше за счет индивидуальных умений игроков и на «стандартах». Последние в их исполнении были порой опасны, но Яшин оставался на высоте. Но все же на 38-й минуте для нашего кипера звякнул первый «звонок». Дальние удары при моросящем мелком дождичке требовали особого внимания, поскольку мокрый мяч для вратарей всегда дополнительная угроза. Вот такой момент и случился, мяч после дальнего удара выскользнул из рук Яшина и покатился вдоль ворот. Яшин все же накрыл непослушный шар, но след, видимо, остался. Сказалось это после перерыва, когда хозяева получили право на «стандарт» метров с 35. Правда, в этом моменте вновь возник арбитр, придирчиво отмечавший установку «стенки». По последним решениям ФИФА игроки бьющей команды при «стандартах» не имеют права пристраиваться к «стенке» обороняющей команды. Но эти новшества, видимо, еще не дошли до ФНЛ, поэтому игроки «Луча» пристроились к нашей «стенке», чем помешали вратарю видеть момент удара. Сильный удар мокрым мячом привел к тому, что Яшин не смог четко поймать мяч, а тот скользнул за линию ворот.

Однако радость хозяев тут была преждевременной. Меньше минуты потребовалось парням «Михалыча» на восстановление равенства в счете. Когда перед воротами «Луча» тот же Самодин вместе с Тимуром Пуховым изящным перепасом оставил последнему шанс поразить цель – 1:1. Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но несправедливость на поле еще оставалась. В лице арбитра Сельдякова, перед которым в пяти метрах произошел эпизод, оцененный в пенальти. Возможно, нарушение и было, но четко до границы штрафной «Шинника». Даже местные ТВ-комментаторы дружно и без запинки указали, что пенальти не было. Но у судьи свое мнение. Пенальти реализован, а арбитр в добавленное время удалил с поля одного из игроков «Луча». Но это уже ничего не решало.

Теперь «Шинник» может выпасть из группы лидеров ФНЛ. Но ведь без поражений не бывает побед.

«Луч» - «Шинник» - 2:1(0:0).