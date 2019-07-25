2019-07-25T17:53:24+03:00
Кострома

В кафе Костромы задержали мужчину, торговавшего контрабандными бриллиантами

Его товарищ незаконно привез из-за границы драгоценности на 2,5 миллиона рублей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Костромич незаконно провез из-за границы бриллианты. Фото: УМВД по Костромской области.Костромич незаконно провез из-за границы бриллианты. Фото: УМВД по Костромской области.
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В Костроме задержали местных жителей, которые незаконно торговали бриллиантами. Известно, что 30-летний мужчина провез из-за границы четыре драгоценных камня массой 5,87 карата и общей стоимостью более 2,5 млн. рублей.

- В ходе проведения расследования удалось установить, что в феврале этого года костромич дважды выезжал за границу, откуда через аэропорты столицы возвращался с ценным грузом, который не декларировал в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в УМВД России по Костромской области.

Контрабандист передал бриллианты своему знакомому на хранение и перепродажу с существенной накруткой. Тот попытался предложить камни костромским ювелирам. Так информация дошла до правоохранителей. Оперативники регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции под видом покупателей договорились встретиться с продавцом в кафе. Там его и задержали с поличным в момент совершения «сделки».

Сейчас на перевозчика драгоценностей завели уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», на сбытчика – по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Контрабандист заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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