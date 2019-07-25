Состоялся диалог о травматизме

Только за 2018 год на предприятиях Ивановской области произошло 208 несчастных случая на производстве, в том числе 5 со смертельным исходом. Тяжелые производственные травмы получили 25 работников, из них 11 стали инвалидами. О том, как сократить показатели травматизма на производстве обсудили на круглом столе «Производственный травматизм: стремлению к „нулю“, текущая ситуация в регионе», состоявшемся 19 июля.

Действителен любой трудовой договор

Несчастный случай может произойти на любом предприятии любой формы собственности независимо от его принадлежности к отрасли. Ежегодно на предприятиях нашего региона калечатся сотни и погибают десятки людей.

Для обсуждения того, как можно еще снизить производственную статистику, на круглом столе собрались представители профильных ведомств, но и важных для нашего региона предприятий. Среди которых были производственные компании ООО «ИМЗ Автокран», АО «ПСК», Тейковский филиал АО «ММЗ», ООО «Фурмановская фабрика № 2», ООО ТПГ «Объединенные мануфактуры», Ivcore (бывший АО «Ивановоискож»), АО «СМУ-1».

Первым прозвучало выступление заместителя управляющего государственного учреждения ивановское отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Александра Курицына, обрисовавшего ситуацию в целом.

— С уверенностью могу сказать, что в большинстве случаев трагедии можно было бы избежать или минимизировать последствия производственной травмы при правильной организации трудового процесса и соблюдения действующего законодательства. — сказал Александр Дмитриевич. — Задачи системы обязательного социального страхования — компенсировать ущерб, причиненный здоровью работника. Но чтобы вся система успешно работала на благо людей, необходимо, чтобы все участники процесса были социально ответственными. Любой вид страхования должен основываться на трех «китах»: страхователь, страховщик и застрахованный Далее заместитель управляющего напомнил о том, что работодатели, использующие наемный труд — страхователи, на которых налагается особая ответственность. В их обязанности входит создание безопасных условий труда, а также осуществление социального страхования работников. Для этого работодатель должен заключить трудовой договор с работником и перечислять с фонда оплаты труда страховые взносы в бюджет Фонда социального страхования.

Однако и сами сотрудники несут ответственность за сохранность своей жизни, здоровья, а также соблюдения по отношения к нему всех социальных гарантий. При приеме на работу гражданин должен знать и помнить, что только наличие трудового договора — это гарантия того, что в случае возникновения негативных ситуаций (несчастного случая на производстве), он сможет получить причитающиеся ему законом страховое обеспечение и социальную поддержку. А в случае смерти работника это страховое обеспечение получит его семья.

— Особо обращаю внимание на то, что даже наличие трудового договора при «серой» схеме оплаты труда может гарантировать работнику все причитающиеся ему выплаты, но только в минимальных размерах, — особо подчеркнул выступающий.

Реабилитация пострадавших

Заместитель главного врача клиники ИГМА Виктория Белова, рассказала о том, что с 2015 года в структуре регионального отделения фонда появилась служба реабилитационного менеджмента которая подразумевает под собой сопровождение медицинской реабилитации застрахованных лиц на различных этапах лечения, а также осуществление комплекса услуг, направленных на интеграцию застрахованного в трудовую и общественную жизнь.

— Конечная цель — минимизация процента утраты профессиональной трудоспособности и формирование у пострадавшего более высокого трудового потенциала. Проще говоря, задача данного проекта: как можно больше людей вернуть к труду и полноценной жизни, — рассказала Виктория Валентиновна.

Для полноценной реализации поставленной задачи между Ивановским региональным отделением Фонда социального страхования РФ и Ивановской государственной медицинской академией заключено соглашение в рамках которого проводится комплексная этапная реабилитация пострадавших на производстве, направленная на улучшение исходов нарушений функций организма, снижение утраты профессиональной трудоспособности, инвалидизации, что в дальнейшем способствует максимальной социальной и профессиональной интеграции пострадавших в обществе.

На разных этапах реабилитационного лечения в медицинских организациях Ивановской области и Центре реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вольгинский» пострадавшим проводится оценка реабилитационного и трудового прогноза, а также оказываются отдельные виды услуг и дополнительной помощи: занятия с психологом, обучение бытовым навыкам, тренинг трудовых функций.

Травматизм: «Стремление к нулю»

Начальник отдела страхования профессиональных рисков фонда страхования РФ Игорь Назин, подробно рассказал о новых подходах к профилактике травматизма.

— В 2018 году Фонд социального страхования РФ присоединился к международной программе (Vision Zero) «Стремление к нулю», — сказал Игорь Олегович, — основной целью которой является достижения глобальной цели в области охраны труда — «нулевого травматизма». Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не предопределены судьбой и не являются неизбежными. У них всегда есть причины: нарушение требований безопасности, неудовлетворительная организация производства, рабочих мест и неудовлетворительное техническое состояние зданий и территорий. Чтобы сократить количество несчастных случаев на производстве призван целый комплекс предупредительных мер, включают в себя: оплату услуг специализированной организации, имеющей право на проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, приобретение спецодежды для вредных и опасных условий труда и многое другое.

Реализация предупредительных и превентивных мер достаточно затратное мероприятие. Но с 2002 года у работодателя есть возможность частично компенсировать эти расходы. Региональное отделение Фонда осуществляет финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Страхователям ежегодно компенсировалась сумма в размере до 20% страховых взносов, которые были начислены в прошлом году.

В 2019 размер компенсации увеличили до 30% тем страхователям, которые отправят работников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение. Для предприятий и организаций, в которых трудятся до 100 работников существуют льготные условия, если за два года до этого они не обращались в ФСС за компенсацией расходов на охрану труда. Таким предприятиям финансирование оказывается в размере 20% от суммы страховых взносов за три предыдущих года.

Программа по финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма уже принесла свои плоды. За последние 9 лет количество несчастных случаев на производстве признанных страховыми сократилось более чем в 2,7 раз с 564 до 208 случаев соответственно, тяжелых в 2,2 раза, смертельных в 2,8 раза.

Немало было на встрече и других интересных выступлений. Заместитель председателя Ивановского областной организаций профсоюзов Александр Смирнов привел конкретные примеры помощи работникам в защите своих трудовых прав. Начальник отдела государственной экспертизы условий и охраны труда областного трудового комитета Наталья Малова осветила вопросы о том в каких условиях могут трудиться инвалиды. Ни один из вопрос, заданный работодателями не остался без ответа. Каждый получил информацию по интересующей его теме. А значит — диалог состоялся и круглый стол прошел не зря!