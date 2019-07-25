27 июля приглашаем на День села Вятское!

Самое красивое село России – Вятское встречает очередной день Рождения. Для жителей и гостей села запланирована обширная программа праздника. Подарком зрителям станет выступление итальянского певца Энрико Колонна и финалиста шоу "Голос. Дети" Валерия Кузакова. Вход свободный.

Программа праздника «Живи, село, и процветай!»

Торжественное подписание соглашения о побратимстве между селом Вятское и коммуной Семюр-ан-Бриане (Франция)

12.00 – Ярманка ремесленников, для детей - батут, аквагрим, катание на пони

14.00 – Выступление фольклорных коллективов «Престиж» и «Бирюзовые колечки» на Торговой площади

17-00 - Торжественное открытие праздника на Летней эстраде

выступления фольклорных коллективов

награждение двухмиллионного посетителя Историко-культурного комплекса «Вятское»

выступления лауреатов III Международного музыкального конкурса «Вятское», выступление финалиста шоу «Голос. Дети» Валерия Кузакова

19-00 - Выступление лауреата фестивалей Сан-Ремо Энрико Колонна (Летняя эстрада) 20-00 – «Шоу мыльных пузырей» - развлекательная программа для детей 21-00 - Дискотека 23-00 – Файершоу (у памятника «Хулиган»)

Выступление итальянского певца, объехавшего с концертами весь мир, не случайно: в течение последних лет Вятское активно развивает международные связи. На Дне села будут присутствовать две иностранные делегации – Франции и Италии.

На День Села в Вятском выступит Энрико Колонна

27 июля 2019 г. состоится официальное подписание побратимства между ярославским селом Вятское и французским городком Семюр-ан-Бриане. Подписание договора о побратимстве с французским городком Семюр-ан-Бриане департамента Сона и Луары – заключительная часть большой совместной работы Ассоциаций самых красивых деревень и городков России и Франции, которая велась на протяжении трёх лет. Подписание документов о побратимстве между ярославским селом и французским городком станет поистине историческим событием, которое откроет новую страницу российских отношений с международным сообществом. Также в этот день будет подписан протокол о намерениях с итальянским городом Дольчеаква. Село Вятское станет первой сельской территорией Российской Федерации, которая заключает документы о побратимстве с зарубежными селениями.

Необходимо отметить, что культурные и гастрономические связи развиваются быстрее официальных. В рамках Фестиваля «Провинция – душа России» и проекта «Творческие встречи в Вятском» в ярославском селе проходят мероприятия с участием зарубежных артистов, музыкантов и художников. Энрико Колонна, лауреат фестивалей Сан-Ремо, уже был в Вятском в марте 2018 года. Тогда билеты на его концерт были проданы в считанные часы. Поэтому выступление 27 июля станет особенным подарком для всех ярославцев и гостей нашего региона.

Особый интерес зарубежных гостей вызывает сотрудничество в части гастрономических брендов. Так, в рамках побратимства с Семюр-ан-Бриане появился деликатес, посвящённый этому событию: Кристина Д'Артуи, баронесса де Жарнизе, разработала специальный рецепт закуски - малосольный огурец и террин из бычьих шаролезских хвостов с настурциями. В прошлом году было представлено блюдо дружбы «Салат Оливье с Вятскими огурчиками» – традиционное русское блюдо, созданное французским поваром Люсьеном Оливье в начале 1860-х гг. в Москве в ресторане французской кухни «Эрмитаж».

27 июля на Дне села Вятское состоятся презентации как самих поселений – Вятского, Семюр-ан-Бриане, Дольчеаква – так и их гастрономических достижений.

Вятское превратилось в современный Историко-культурный комплекс с двенадцатью музеями и с развитой туристской инфраструктурой.

Для информации:

Село Вятское – старинное купеческое село, которое активно восстанавливается в последние годы благодаря деятельности Историко-культурного комплекса «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой и АНО «Эколлайн. Культура и искусство». Первое упоминание о Вятском относится к 1502 году, однако найденные материалы позволяют увеличить возраст села почти на 100 лет. В опубликованной в «Актах феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI веков» грамоте, датированной 1473-1489 гг., повествуется о земельном споре и говорится, что «лет за шестьдесят» до начала тяжбы, «до мору» спорная земля «тянула к Вяцку». Таким образом, речь идет приблизительно о 1420-х годах. «Вяцко» могло быть и названием митрополичьей волости, и названием села – центра этой волости, а выражение «тянуть к чему-либо» употреблялось в первую очередь о населенных пунктах. Так что уже в начале XV века Вятское не только существовало, но и было «столицей» значительной и обладавшей определенной долей самостоятельности территории. В 2015 году Вятское стало первым членом Ассоциации самых красивых деревень России.

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой, основанный в 2010 году, занимается вопросами возрождения культурно-исторического наследия. За эти годы в селе Вятское – уникальном градостроительном комплексе XVIII-XIX веков – отреставрировано более 30 объектов показа и памятников культурно-исторического наследия, которые наполнены новым функциональным назначением. Сегодня село Вятское превратилось в современный Историко-культурный комплекс с двенадцатью музеями и с развитой туристской инфраструктурой.

Семюр-ан-Бриане является одним из старейших участников Ассоциации самых красивых деревень и городков Франции. В деревне проживает 650 человек. Семюр-ан-Брионне называют жемчужиной романского стиля. Главная достопримечательность деревни – церковь Святого Илария, одно из поздних произведений романского стиля. В ней сконцентрирован весь опыт и главные особенности этого архитектурного направления Х-ХII веков. Сотрудничество между Вятским и Семюр-ан-Бриане уже вошло в перечень проектов рабочей группы по туризму российско-французского Совета по экономическим, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

Дольчеаква – коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя. Население составляет 2030 человек. Маленький городок, который чаще называют «горной деревней», стоит у подножья горы Ребуффао. Деревня раскинулась на горных склонах, в середине XII века здесь был заложен замок, который стал впоследствии ядром городка. Главные достопримечательности, замок и мост, запечатлены на полотнах французского художника Моне.

Энрико Колонна –итальянский певец, гитарист, автор и композитор, лауреат фестивалей в Сан-Ремо, потомок старинного рода, уходящего корнями в 13 век. Музыкальная карьера артиста началась в конце 70-х годов, за эти годы Энрико успел объехать весь мир. Но широкую известность артист приобрел не только за свое творчество, но и за внешность. Так, Энрико - постоянный участник и ведущий показов мод Gucci, Dolce&Gabbana, Gianfranco Ferre.

Особый интерес зарубежных гостей вызывает сотрудничество в части гастрономических брендов

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