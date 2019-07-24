Костромичка убила сожителя за то, что он ударил ее дочь

Костромичка убила своего 45-летнего сожителя за то, что он ударил ее дочь. Трагедия разыгралась 21 июля в комнате коммуналки на Советской улице, где жила семья.

- По версии следствия, мужчина ударил 4-летнюю дочь подозреваемой, так как та помешала ему смотреть фильм. За девочку вступилась мать. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила им в грудь сожителя. После этого она сама позвонила в дежурную часть и скорую помощь, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Костромской области.

Мужчина скончался на месте происшествия. Врачи, прибывшие на вызов, только констатировали его смерть. В настоящее время по ходатайству следователя СУ СК России по Костромской области судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.