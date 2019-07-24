В Ярославской области девушки-подростки толпой избили знакомого мальчика

В Ярославской области толпа подростков избила ребенка. Издевательства дети записали на видео, которое попало в сеть. На кадрах две девушки и их юный приятель издеваются над сверстником: толкают его, валят на землю, прыгают по телу и голове. Вся запись сопровождается детским смехом и истошными воплями парня.

Кадры избиения выложили в группе «Плохие новости» в Вконтакте. Видео прислала подписчица, которая рассказала, что мальчику 14 лет, над ним издеваются уже давно, подросток просто не может дать отпор. Инцидент произошел на прошлой неделе. Все происходило на берегу реки Черемухи под Рыбинском.

После случившегося отец ребенка написал заявление в полицию.

- Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки причастные к случившемуся установлены. – прокомментировали ситуацию в региональном ведомстве.

Известно, что подросткам, участвовавшим в избиении всего 14-15 лет. Это значит, что они могут избежать наказания за свои действия, как не достигшие 16 лет. Конечно, на учет их поставят, но разве этого достаточно?

- Следственными органами СК России по Ярославской области перед Рыбинской городской прокуратурой инициирован вопрос о передаче указанных материалов проверки из полиции в следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области для соответствующей правовой оценки на предмет наличия в действиях участников видео состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (Истязание). - заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Жители города узнают девушек и советуют им не появляться на улицах. «Героини», свою очередь, закрыли страницы в социальных сетях. На фотографиях одна из них закрывает лицо банданой с черепами. У другой на аватарке - облизывающая друг друга пара.

- Одна из нашего класса. ужас! – пишет Екатерина Цветкова. - И мать не пьяница и не наркоманка, вроде обычная женщина. По поведению девочки всегда было понятно, что это еще цветочки, а вот теперь ягодки!

Свою страницу закрыл и пострадавший мальчик. А вот в аккаунте его мамы жители города выражают соболезнования и предлагают помощь:

- Мы все за вас переживаем, если нужна помощь, пишите. Мы с вами! – пишут пользователи. - Всего хорошего вашему сыну. Берегите его. А те глупые дети получат свое. Не стоит бояться. Общество на вашей стороне.