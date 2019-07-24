2019-07-24T16:23:10+03:00
Происшествия

В Ярославской области девушки-подростки толпой избили знакомого мальчика

В Рыбинске дети сняли истязательства над приятелем на видео
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Пока по голове ребенка девочки прыгали ногами, он пытался спрятаться под бревномПока по голове ребенка девочки прыгали ногами, он пытался спрятаться под бревном
Изменить размер текста:

В Ярославской области толпа подростков избила ребенка. Издевательства дети записали на видео, которое попало в сеть. На кадрах две девушки и их юный приятель издеваются над сверстником: толкают его, валят на землю, прыгают по телу и голове. Вся запись сопровождается детским смехом и истошными воплями парня.

Кадры избиения выложили в группе «Плохие новости» в Вконтакте. Видео прислала подписчица, которая рассказала, что мальчику 14 лет, над ним издеваются уже давно, подросток просто не может дать отпор. Инцидент произошел на прошлой неделе. Все происходило на берегу реки Черемухи под Рыбинском.

После случившегося отец ребенка написал заявление в полицию.

- Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки причастные к случившемуся установлены. – прокомментировали ситуацию в региональном ведомстве.

Известно, что подросткам, участвовавшим в избиении всего 14-15 лет. Это значит, что они могут избежать наказания за свои действия, как не достигшие 16 лет. Конечно, на учет их поставят, но разве этого достаточно?

- Следственными органами СК России по Ярославской области перед Рыбинской городской прокуратурой инициирован вопрос о передаче указанных материалов проверки из полиции в следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области для соответствующей правовой оценки на предмет наличия в действиях участников видео состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (Истязание). - заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Жители города узнают девушек и советуют им не появляться на улицах. «Героини», свою очередь, закрыли страницы в социальных сетях. На фотографиях одна из них закрывает лицо банданой с черепами. У другой на аватарке - облизывающая друг друга пара.

- Одна из нашего класса. ужас! – пишет Екатерина Цветкова. - И мать не пьяница и не наркоманка, вроде обычная женщина. По поведению девочки всегда было понятно, что это еще цветочки, а вот теперь ягодки!

Свою страницу закрыл и пострадавший мальчик. А вот в аккаунте его мамы жители города выражают соболезнования и предлагают помощь:

- Мы все за вас переживаем, если нужна помощь, пишите. Мы с вами! – пишут пользователи. - Всего хорошего вашему сыну. Берегите его. А те глупые дети получат свое. Не стоит бояться. Общество на вашей стороне.

(18+)Не дети, а звери: в Ярославской области девочки-подростки жестоко избили сверстника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Руководила закладчиками и общалась с покупателями»: самарская «сбежавшая невеста» работала оператором в ОПГ наркоторговцев
Ксению Аносову не могут найти уже почти две недели, правоохранители рассказали «Комсомолке», за что ее судят и чем она занималась в преступной группировке
Новости 24
В Ярославле трамваи будут ходить по-другому
В Ярославле проходит международный турнир по шахматам
В Рыбинске появится музыкальная смотровая площадка
В Ярославле временно укоротят маршруты трамваев
ЧП в Ярославле: у брагинской девятиэтажки отошла часть фасада
Мусорный полигон на границе Ярославской и Владимирской областей строить не планируют
В Рыбинске на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку
В Ярославле контора-должник выплатила долг перед другой фирмой недвижимостью
В Ярославле выявили опасные картодромы
Что известно о семьях избивших подростка в Рыбинске девочек
Нового худрука ярославского Волковского театра выберут с помощью конкурса
Во время семейного застолья ярославец украл ключи от авто и угнал его
Мнение ярославцев должны учесть при строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище
В Ярославле мужчина воровал из подъездов целые секции почтовых ящиков
Бывший глава ярославского облизбиркома Денис Васильев досрочно освобожден из колонии
Новый заместитель мэра Ярославля приехал из Перми
Ярославские синоптики прогнозируют в эти выходные шторм
Ярославну, которая прописала в своем доме мигрантов, осудили
В Ярославской области мужчину осудили из-за вырубки лесных насаждений
Ярославцы в шоке от условий в детском лагере «Молодая гвардия»
Для школ в отдаленных районах Ярославской области закупили автобусы
Ярославцу, которого задержали с партией героина, грозит до 10 лет тюрьмы
Во Фрунзенском районе Ярославля в разгар рабочего дня сгорела машина
В Ярославле из-за сработавшей сигнализации чуть не эвакуировали Альтаир
Ярославские чиновники объяснили, почему лишили больного эпилепсией льготных лекарств
День города в Рыбинске будет посвящен театру: программа мероприятия