2019-07-23T17:10:31+03:00
Кострома

Костромские подростки разбили чужой транспорт ради эффектных кадров для соцсетей

Полиция нашла хулиганов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Костромские подростки разбили мопед и машину. А потом выложили видео деяния в интернет. Фото: соцсети.Костромские подростки разбили мопед и машину. А потом выложили видео деяния в интернет. Фото: соцсети.
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Полицейские города Мантурово Костромской области задержали группу молодых людей, которые без всякой причины разбили чужой транспорт. Вечером 17 июля трое подростков 13-18 лет ради развлечения забрали стоявший возле одного из домов мотороллер, откатили его на стадион и, оказавшимися под рукой палками, вдребезги разбили его. А потом также испортили стоящую неподалеку «Ниву». Палками орудовали двое, третий снимал друзей на телефон, а потом выложили в интернет. Там на ролики и наткнулись полицейские.

- В настоящее время все участники криминальной прогулки задержаны. Решается вопрос о помещении младшего из них в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Костромской области, а старшего – привлечении к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - прокомментировали в УМВД по Костромской области.

Впрочем, досталось парням не только от полиции, но и от соседей. Жители Мантурово в соцсетях возмущаются поступком подростков. Пишут: «По задницам бы им этими битами пройтись хорошенько. Дикари!». И это еще один из самых мягких комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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