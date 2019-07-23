Костромские подростки разбили чужой транспорт ради эффектных кадров для соцсетей

Полицейские города Мантурово Костромской области задержали группу молодых людей, которые без всякой причины разбили чужой транспорт. Вечером 17 июля трое подростков 13-18 лет ради развлечения забрали стоявший возле одного из домов мотороллер, откатили его на стадион и, оказавшимися под рукой палками, вдребезги разбили его. А потом также испортили стоящую неподалеку «Ниву». Палками орудовали двое, третий снимал друзей на телефон, а потом выложили в интернет. Там на ролики и наткнулись полицейские.

- В настоящее время все участники криминальной прогулки задержаны. Решается вопрос о помещении младшего из них в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Костромской области, а старшего – привлечении к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - прокомментировали в УМВД по Костромской области.

Впрочем, досталось парням не только от полиции, но и от соседей. Жители Мантурово в соцсетях возмущаются поступком подростков. Пишут: «По задницам бы им этими битами пройтись хорошенько. Дикари!». И это еще один из самых мягких комментариев.