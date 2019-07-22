«Мы не обязаны за него платить»: в Костроме соседи колясочника выступили против подъемника у них в доме

Жители одной из костромских многоэтажек объединились против пандуса, который городские власти установили для проживающего в доме инвалида-колясочника Игоря Жулева. Соседи жалуются, что электрический подъемник мешает им ходить. К тому же власти предложили включить его в состав общедомового имущества, за содержание которого придется платить всем. Делать это, по мнению жильцов, они не обязаны. Увещевания чиновников о том, что инвалид тоже платит за содержание лестничных пролетов, хотя ими не пользуется и сдает деньги на ремонт крыши, несмотря на то, что живет на первом этаже, людей не убедили.

Федеральные СМИ сообщили, что в ситуацию уже вмешалась председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства - певица Диана Гурцкая. Якобы она написала обращение к губернатору Костромской области Сергею Ситникову с просьбой разрешить конфликт.

При этом и сам глава региона взял ситуацию на контроль. Он обратился к депутатам областной Думы с просьбой проработать вопрос законодательного регулирования установки и содержания технических средств для инвалидов в жилых домах. Основная задача, отметил глава региона, чтобы были защищены права как людей с ограниченными возможностями здоровья, так и их соседей.

- Нам надо сделать так, чтобы не возникало таких противоречий, - отметил Сергей Ситников.

Он подчеркнул, что пока такой прецедент единичный. Решение вопроса на законодательном уровне позволит избежать конфликтов в схожих ситуациях в будущем.

- Программа «Доступная среда» распространяется на общественные места, социальные объекты. А вопросы, связанные с регулированием этой проблематики в домах, которые были построены ранее, никак не отрегулированы. Необходимо устранить противоречие между тем, что инвалид пользуется техническими средствами, а технические средства должны содержать люди, живущие в этом доме, - подчеркнул Сергей Ситников.

Пока же губернатор поручил подчиненным еще раз провести профилактические беседы с жителями дома.