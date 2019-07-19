Социальное такси в Костроме: как его заказать и вернуть свои деньги

В Костроме есть такси, работающее специально для льготных категорий населения. Машина доставит пассажира к социально значимым объектам всего за 120 рублей, 50 из которых возмещаются. Услуга рассчитана на час, в который входи ожидание клиента. Кроме водителя, в салоне будет сопровождающий, который поможет маломобильным пассажирам. Правда, заказать его не так просто: нужно оставить заявку не позднее, чем за три дня до поездки.

-Воспользоваться услугами «Социального такси» могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, члены семей умерших участников Великой Отечественной войны, инвалиды с ограниченными возможностями передвижения, дети-инвалиды. – уточнили в администрации города.

Чтобы возместить потраченные деньги, нужно написать заявление и передать его через водителя или направить в «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Костроме» по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 13а.

Телефон: (8-4942) 47-21-67, с 8:00 до 16:30.