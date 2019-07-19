2019-07-20T20:02:59+03:00
Кострома

Социальное такси в Костроме: как его заказать и вернуть свои деньги

Для костромских льготников работает особый оператор
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Такси доставит вас по специальному тарифу к социально значимым объектамТакси доставит вас по специальному тарифу к социально значимым объектамФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

В Костроме есть такси, работающее специально для льготных категорий населения. Машина доставит пассажира к социально значимым объектам всего за 120 рублей, 50 из которых возмещаются. Услуга рассчитана на час, в который входи ожидание клиента. Кроме водителя, в салоне будет сопровождающий, который поможет маломобильным пассажирам. Правда, заказать его не так просто: нужно оставить заявку не позднее, чем за три дня до поездки.

-Воспользоваться услугами «Социального такси» могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, члены семей умерших участников Великой Отечественной войны, инвалиды с ограниченными возможностями передвижения, дети-инвалиды. – уточнили в администрации города.

Чтобы возместить потраченные деньги, нужно написать заявление и передать его через водителя или направить в «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Костроме» по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 13а.

Телефон: (8-4942) 47-21-67, с 8:00 до 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Перебегал трассу и спровоцировал аварию: под Ростовом произошло крупное ДТП
Пожилая женщина впустила в квартиру незнакомку и лишилась двухсот тысяч рублей
Испугались взрыва газа: в Ярославле произошел пожар в пятиэтажке
Они же еще дети! Ярославцы показали, в каких жутких условиях содержатся маленькие пациенты
В Ярославле ищут зеленоглазую девушку с цветными татуировками на груди
Ярославцы ищут новый дом для 12 осиротевших кошек
Выиграв в Нижнем Новгороде команда «Михалыча» стала лидером ФНЛ
Бегал и махал ножом: в Ярославле мужчина угрожал покупателям магазина
В Ярославле полностью затопило переход под железной дорогой на Пятерке
Ярославские энергетики ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся гроз
В Мышкине волонтеры проведут косметический ремонт 15 городков
В Рыбинске пьяный водитель пытался подделать анализы на освидетельствовании
Даже в 90-е такого не было: ярославец снял на видео безобразно загаженный центр города
Рыбинке, которая избила мать сотовым телефоном, отменили наказание
В центре Ярославля утром 26 июля перекроют движение автомобилей
В Ярославле через интернет пытались распространять подделки лекарств
В Ярославле иномарка сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по зебре
На Ярославль надвигается череда дождей: когда брать зонт
Строитель, построивший для ярославны дом из отходов, лишился собственного коттеджа
Инцидентом на колесе обозрения в Ярославле заинтересовались в технадзоре
Ярославцы собрали 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Иркутской области
В Рыбинске состоялось открытие Кубка России по парашютному спорту