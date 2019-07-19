Житель Ивановской области искромсал приятеля топором из-за выпивки

В Ивановской области произошло жуткое убийство. Житель Вичуги зарубил топором своего приятеля во время застолья. Удары были настолько чудовищными, что шансов выжить у мужчины не было.

- По данным следствия, во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами 48 и 44 лет произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого старший из них нанес младшему множественные удары топором в область головы, поясницы и левой руки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. – уточнили в Следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области.

Предполагаемого убийцу задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи собирают доказательства и проводят экспертизы. Расследование продолжается