2019-07-20T19:31:35+03:00
Иваново

Житель Ивановской области искромсал приятеля топором из-за выпивки

Пьяная ссора привела к трагедии
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина бил по голове, рукам и телу, пока его жертва не скончаласьМужчина бил по голове, рукам и телу, пока его жертва не скончаласьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ивановской области произошло жуткое убийство. Житель Вичуги зарубил топором своего приятеля во время застолья. Удары были настолько чудовищными, что шансов выжить у мужчины не было.

- По данным следствия, во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами 48 и 44 лет произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого старший из них нанес младшему множественные удары топором в область головы, поясницы и левой руки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. – уточнили в Следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области.

Предполагаемого убийцу задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи собирают доказательства и проводят экспертизы. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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