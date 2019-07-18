В Иванове двое сирот вынуждены жить в заброшенной железнодорожной будке

В Иванове двое сирот, чтобы не оказаться на улице, жили в заброшенной железнодорожной будке. Речь идет о 21-летнем Николае и 18-летней Ангелине – выпускниках Чернцкой и Решемской и школ-интернатов. Он окончил училище, но не смог найти достойную работу. Она учебу бросила, чтобы в будущем поступить туда, куда действительно хотела.

Ребята познакомились друг с другом в соцсетях, а когда девушка выпустилась из интерната, стали жить вместе. Нашли работу в Подмосковье, но там их обманули, пришлось возвращаться в Иваново, сообщают IvanovoNews.Вернулась пара в никуда. Каждый из них стоит в очереди на получение жилья.

В развалинах Коля и Геля провели больше месяца. Их подкармливали местные жители, вскоре история дошла до СМИ и, наконец, ситуацией заинтересовались в следственном комитете.

- В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - комментируют ситуацию в региональном СУСК.- . Действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит своевременное выделение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будет дана надлежащая правовая оценка.

Сейчас сиротам предложили временный приют в социальной гостинице, где им смогут помочь собрать документы.