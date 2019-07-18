2019-07-18T20:22:34+03:00
Общество

Тяжело быть блогером: ярославна собирает 500 тысяч рублей на инстаграмную улыбку

Визажист из Ярославля попросила подписчиков скинуться ей на зубы
Катерина Павлова
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Фото: Instagram.comФото: Instagram.com
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Публика многих блогеров щедра на лайки и комплименты, но что будет, если попросить у них чуточку больше?

Так в социальной сети Instagram жительница Ярославля начала сбор денег на идеальные зубы. У своих подписчиков блогер-визажист просит «угостить чашкой кофе» на номер банковской карты, чтобы собрать, по меркам обычного человека, нескромную сумму - 500 тысяч рублей. Как она пишет в своём блоге, это поможет приблизиться к ее заветной мечте.

- В свои 32 годика я решилась пойти к стоматологу... Мне озвучили сумму моей мечты: 500 000 рублей, - пишет в своем блоге девушка. - Ребята, я знаю, что отзывчивых среди вас не мало… Ну по сути: что для вас 250 ?

По данным из того-же поста, осталось немного - 498 850 .

Напомним, ярославцы собирают гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Ну а почему бы и нет?

Ну а почему бы и нет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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