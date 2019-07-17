2019-07-17T17:02:23+03:00
Кострома

Жители Костромы хотели купить в интернет-магазинах валенки, кофемашину и гитарный усилитель, но пострадали от мошенников

По каждому факту преступления возбудили уголовные дела
Екатерина РЯБЦЕВА
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Учительница из костромского колледжа хотела приобрести через интернет валенкиУчительница из костромского колледжа хотела приобрести через интернет валенкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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К костромским полицейским обратились сразу пять жителей области, которые пострадали от мошенников.

Первым обратился 63-летний житель поселка Судиславль. Он хотел через интернет продать лодку. После того, как мужчина разместил объявление, ему позвонил покупатель и предложил внести залог. Пенсионер по просьбе афериста пошел к банкомату для совершения финансовых операций и сам перевел покупателю лодки 86 тысяч рублей.

Другие костромичи собирались купить на интернет-площадках пластиковую тару, гитарный усилитель и кофемашину и перевели на счет лжепродавцов 284,4 тысячи рублей.

Некоторые жители региона были осторожны и бдительны, просили личные данные продавцов и фото накладных от транспортных компаний. Все документы оказались поддельными.

Еще одной жертвой аферистов стала 25-летняя учительница из местного колледжа. Она хотела приобрести через интернет валенки и оплатила их полную стоимость – 3,1 тысячу рублей. Когда посылка не пришла, то девушка обратилась к администратору группы. Выяснилось, что группы с товарами уже не существует.

– В настоящее время по каждому факту противоправного деяния возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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