За полмиллиона рублей маги отговорили жительницу Костромы от покупки платья

В канун Нового года жительница Костромы загрустила, потому что не могла выбрать платье на праздник. Тогда женщина зашла в Интернет, где увидела объявление от экстрасенсов.

Маги сами перезвонили костромичке и предложили помочь. Они рассказали, что проблемы отнюдь не в выборе наряда, а в здоровье и личной жизни клиентки. Исправлять это нужно было немедленно, поэтому напуганная женщина в течение месяца отправила мошенникам 537 тысяч рублей.

В феврале потерпевшая поняла, что ее «развели» на деньги, и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции нашли лже-магов, место их пребывания и даже задокументировали «волшебную» деятельность. Оказалось, что колл-центр аферистов находится в Санкт-Петербурге. Раз в несколько месяцев он менял свое местонахождение в целях конспирации.

– Ни маневры, ни установленные по периметру здания камеры видеонаблюдения не защитили злоумышленников от визита костромских полицейских. Оперативники при силовой поддержке СОБР Росгвардии и в сопровождении следователя и эксперта нагрянули в офис в самый разгар рабочего дня, – сообщили в ведомстве.

В тот момент там было 15 человек. Администратор принимал сообщения и следил за посторонними на территории. «Маги» убеждали клиентов в надуманных проблемах, далее эстафетную палочку перенимали помощники лже-экстрасентов, а завершающим звеном стали магистры оккультных знаний. Они и затягивали время исцеления и выманивали из наивных клиентов деньги.

Правоохранители нашли целую базу с десятками клиентов со всей России. В их числе – женщина из Костромы, которая написала заявление.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Три «мага», которые обманули костромичку, заключены под стражу.