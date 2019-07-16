Полосатый рейс: в Иванове в пробке из кабриолета выскочил настоящий тигр
Совсем необычное происшествие попало на камеры мобильных телефонов ивановцев, оказавшихся в пробке на одной из городских улиц. Из кабриолета одного из участников движения на проезжую часть проспекта Строителей выпрыгнул настоящий тигр!
Хищник на поводке и без намордника вырвался из рук дрессировщика и попытался убежать, но хозяин успел догнать дикую кошку – все закончилось благополучно, никто, включая зверя, не пострадал. Однако пользователи социальных сетей осудили видео, назвав тигровый вояж жестоким обращением с животным. Зато в полиции кадрами очень заинтересовались:
- Информация, размещенная в интернете, зарегистрирована в установленном законом порядке. Сотрудники полиции проводят проверку, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.
Оказалось, животное перевозили в кабриолете не просто так – это была рекламная акция гастролирующего цирка, которая вышла из-под контроля.
Тигр на проезжей части в Иванове .Видео: Главновости/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU