2019-07-16T14:36:02+03:00
Общество

Хотели как лучше, а получилось как всегда: в гибели стерляди под Ярославлем виновата мэрия?

По заказу властей рыбу в Ярославль неизвестный подрядчик вез с нарушениями почти 100 километров
Полина ЗАЙЦЕВА
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На берег Волги выбрасывает мертвую стерлядь, выпущенную в акваторию реки несколько дней назад. Фото: Жесть Ярославль/vk.comНа берег Волги выбрасывает мертвую стерлядь, выпущенную в акваторию реки несколько дней назад. Фото: Жесть Ярославль/vk.com
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В Ярославле 14 июля местные жители стали свидетелями странного явления: в акватории Волги массово погибли мальки стерляди. Накануне, в районе Которосльной набережной их выпустили в воду в рамках программы восстановления водных биоресурсов в нашем регионе. Мертвую рыбу прибило к берегу любимого ярославцами острова Даманский, прямо напротив Стрелки.

Очевидцы и рыбаки-любители ужасались страшной картине: весь берег был усыпан трупами рыб. Ярославцы начали бурно обсуждать явление в социальных сетях. Кто-то утверждал, что мальки могли погибнуть из-за экологической обстановки в регионе, кто-то считал, что всему виной погодные условия. Некоторые горожане предостерегали других пользователей от купания, мол, нельзя находиться в этой воде.

Выяснилось, что по заказу мэрии мальков в Ярославль вез неизвестный подрядчик из Костромы, хотя обычно вопросом восстановления водных биоресурсов занимается верхневолжский филиал федерального госучреждения «Главрыбвод». Напомним, расстояние между городами составляет чуть меньше 100 километров.

Что же стало причиной массовой гибели рыбы? Нам удалось найти ответ в ходе общения с начальником Ярославского областного отдела Верхневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Олегом Кокориным.

- Всего в воду выпустили от 37 до 40 тысяч мальков, - рассказывает начальник филиала «Главрыбвода». – Всего одна треть рыбы умерла, хотя мы прогнозировали большее количество. Причиной отмирания стала так называемая пузырьковая болезнь.

Эксперт исключил вариант гибели мальков от резкой смены температурного режима. Дело в том, что при термическом шоке рыба не всплывает на поверхность воды. Наоборот, животное очень быстро идет ко дну.

- Пузырьковая болезнь возникает из-за закупорки кровеносных сосудов при избытке кислорода. Разносимые в организме рыб током крови пузырьки воздуха называются эмболами, - пояснил Олег Кокорин. - Внутри тела рыб и в воде существует баланс давления газов. Если соотношение этих давлений нарушается, возникает газовая эмболия. В случае газовой эмболии у рыб замедляется дыхание, животные умирают.

Так откуда у здоровых мальков мог взяться данный синдром? Почему такое количество рыб погибло? На эти вопросы есть только один ответ – некачественная транспортировка. Дело в том, что рыб транспортировали в плохих условиях. Вода в резервуаре с мальками была не долита до конца, качество дорожного покрытия на Костромской автодороге оставляет желать лучшего, что спровоцировало постоянную тряску и удары рыб.

- Длительная перевозка и малое количество воды спровоцировали выработку огромного количеств газа, - добавил эксперт. – Подобное явление привело к тому, что рыбы покрылись обильным слоем слизни.

В мэрии, тем временем, считают, что подрядчик справился со своей задачей полностью. Мы получили комментарий властей, и их данные рознятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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