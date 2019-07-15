Круглый стол на тему: «Производственный травматизм: стремление к нулю» в Иваново

В пятницу, 19 июля, в 11:00 состоится круглый стол, посвященный проблеме производственного травматизма. Специалисты Фонда социального страхования вместе с «Комсомольской правдой» приглашают журналистов присоединиться к обсуждению тему «Производственный травматизм: стремление к нулю» и текущую ситуацию в регионе

Среди спикеров : заместитель управляющего ГУ-Ивановским отделением Фонда социального страхования РФ Александр Курицын, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-Ивановского отделения Фонда социального страхования РФ Игорь Назин, заместитель председателя Ивановского областного объединения организаций профсоюзов Александр Смирнов, Председатель регионального отделения Союза реабилитологов России Виктория Белова, Председатель Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Сергеева Татьяна.

В 2018 году на предприятиях Ивановской области произошло 208 несчастных случаев на производстве, в том числе 5 со смертельным исходом. Тяжелые производственные травмы получили 25 работников, из них 11 стали инвалидами.

По законодательству официально трудоустроенные граждане социально защищены. Пострадавший работник имеет право на материальную поддержку в виде страхового обеспечения в том числе, на единовременные и ежемесячные страховые выплаты, в случае смерти работника единовременную выплату в размере 1 млн. рублей получит его семья.

Если травма легкая, то работник, как правило, выздоравливает и возвращается к труду. Особого внимания требуют люди, получившую тяжелую производственную травму. Именно с такой категорией пострадавших работают сотрудники Ивановского отделения Фонда социального страхования РФ.

С 2015 года в региональном отделении Фонда функционирует служба реабилитационного менеджмента, задачей которой является возвращение человека к трудовой деятельной и активной жизни, естественно, учитывая характер производственной травмы. Персональный реабилитационный менеджер сопровождает пострадавшего работника на всех этапах реабилитации: медицинской, социальной и профессиональной.

На выплату страхового обеспечения гражданам, пострадавшим на производстве Ивановское отделение Фонда направляет более 180 млн рублей ежегодно.

За последние девять лет общее количество несчастных случаев на производстве, признанных страховыми, сократилось более чем в 2,7 раза, но травматизм в некоторых отраслях остается по-прежнему на высоком уровне.

В прошлом году ФСС РФ и Ивановское отделение ФСС РФ присоединились к разработанной МАСО (Международной ассоциацией социального обеспечения) концепции «Vision Zero» или «Нулевой травматизм», которая включает в себя качественно новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

Одним из факторов по снижению производственного травматизма является экономическая заинтересованность работодателя в создание безопасных условий труда. С 2002 года ФСС компенсирует предприятиям часть средств на эти цели. В этом году у страхователей есть возможность сэкономить на проведение профилактических мероприятий сумму в размере от 20 до 30% страховых взносов. На эти цели в этом году выделено 36,8 млн. рублей. Максимальную компенсацию получит тот страхователь, который планирует направить работников предпенсионного возраста для поддержания здоровья на санаторно-курортное лечение в санаторий.