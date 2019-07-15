2019-07-15T16:24:24+03:00
Кострома

В Костроме из-за крестного хода перекроют мост

С 20.30 до 22 часов на костромских улицах будет ограничено движение транспорта
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: администрация города КостромыФОТО: администрация города Костромы
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 июля, в Костроме пройдет крестный ход. Его проведет Костромская Епархия.

В связи с этим с 20.30 до 22 часов будет ограничено движение транспорта по маршруту Костромской Кремль – Красные ряды – улица Островского – автопешеходный мост через реку Кострому – улица Береговая – Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Автобусы №4, 14 и 38 будут двигаться до остановки «Площадь Сусанинская». Также власти Костромы организуют дополнительные рейсы с отправлением от этой остановки по направлению к ПМК-2. Автобус № 4 помимо основных рейсов отправится еще в 22 часа, а автобус № 38 – в 21.50.

Кроме этого, будет отменен обратный рейс по межмуниципальному маршруту автобуса № 105 «Кострома – Саметь». От остановки «Саметь» он отойдет в 20.55.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ярославцы сняли, как дети свесив ножки, сидят на краю десятиэтажки
В лесу Ярославской области нашли тело мертвого 57-леитнего мужчины
Сломавшую обе руки из-за неубранных дорог ярославну поддержала прокуратура
Волонтерам требуется помощь в поиске 80-летнего дедушки, который пропал в Ярославской области
В Ярославской области с начала сезона сгорело 12 гектаров леса
В Ярославле за вырубку лесов и пожары нарушителей оштрафовали на 2,4 миллиона рублей
19-летний житель Ярославской области увидел машину, снял номера и поехал кататься
В Тутаеве живой нашли Марию Коршунову, пропавшую около месяца назад
В Семибратове утонул пьяный молодой мужчина
Житель Тутаева выплатил долг по алиментам под угрозой лишения автомобиля
Плюс административный штраф: ярославна задолжала мужу и налоговой кругленькую сумму, но стала препятствовать аресту мобильного
В Ярославской области водитель опрокинул автомобиль: двое взрослых и 8-летний мальчик госпитализированы
В Ярославле новое управление мэрии возглавит приезжая чиновница
Пьяный водитель с маленьким стажем собирался везти детей из санатория в Ярославской области
Tele2 проводит социальный «День открытых людей»
Что-то пошло не так: ярославский парашютист приземлился на деревья
В Рыбинске пройдут традиционные соревнования по парашютному спорту
Солнце вышло, но грозу никто не отменял: о погоде в Ярославле
В Ярославль прибыли абитуриенты Высшего Военного училища