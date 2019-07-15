В Костроме из-за крестного хода перекроют мост

Во вторник, 16 июля, в Костроме пройдет крестный ход. Его проведет Костромская Епархия.

В связи с этим с 20.30 до 22 часов будет ограничено движение транспорта по маршруту Костромской Кремль – Красные ряды – улица Островского – автопешеходный мост через реку Кострому – улица Береговая – Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Автобусы №4, 14 и 38 будут двигаться до остановки «Площадь Сусанинская». Также власти Костромы организуют дополнительные рейсы с отправлением от этой остановки по направлению к ПМК-2. Автобус № 4 помимо основных рейсов отправится еще в 22 часа, а автобус № 38 – в 21.50.

Кроме этого, будет отменен обратный рейс по межмуниципальному маршруту автобуса № 105 «Кострома – Саметь». От остановки «Саметь» он отойдет в 20.55.