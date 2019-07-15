Губернатор Ярославской области и министр здравоохранения РФ заложили капсулу

Сегодня, 15 июля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Дмитрий Миронов приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового хирургического корпуса областной онкологической больницы.

- В Ярославской области правительство региона выстраивает современную онкологическую службу, – отметила Вероника Скворцова. – Мы только что посмотрели новый центр ядерной медицины и сейчас закладываем капсулу на площадке строительства нового онкологического хирургического корпуса, где будет все, включая все методы комбинированной хирургии реанимации, диагностики, радиологической терапии в комплексе с тем онкологическим диспансером, который имеется сегодня, и очень мощной эндоскопией. Очень надеемся, что строители не подведут, и к концу 2021 года мы сможем ввести в эксплуатацию этот центр, который будет служить жителям и Ярославской, и близлежащих областей.

Этот проект получил поддержку президента России Владимира Путина, который в послании к Федеральному Собранию подчеркнул необходимость создания национальной программы по борьбе с онкологией.

– Строительство нового корпуса поможет решить задачи, поставленные президентом страны, – выйти на самый высокий уровень в борьбе с онкологией, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Пациенты смогут круглосуточно получать здесь диагностическую, хирургическую и реанимационную высокотехнологичную помощь. Это серьезное усиление онкологической службы и всей системы здравоохранения региона в целом.

Средства на реализацию проекта предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Общая стоимость строительства – 3,6 миллиарда рублей. В федеральном бюджете на софинансирование уже заложена субсидия в размере 800 миллионов рублей, региональным Правительством подписано соглашение с Министерством здравоохранения РФ.

Новый корпус площадью более 20 тысяч квадратных метров возводится в непосредственной близости от корпуса №1. Это будет девятиэтажное здание, рассчитанное на 266 мест, в котором предусмотрено несколько отделений, 12 операционных. Кроме основного корпуса планируются кислородная станция, дизель-генераторная электростанция, а также стоянка, в том числе для маломобильных граждан.