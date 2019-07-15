2019-07-15T13:59:47+03:00
Здоровье

Вероника Скворцова и Дмитрий Миронов посетили центр ядерной медицины в Ярославле

Министр здравоохранения РФ прибыла в областной центр сегодня, 15 июля
Мария СОКОЛОВА
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Ежегодно в центре ядерной медицины будут принимать более 5 тысяч пациентов по полису ОМС.Ежегодно в центре ядерной медицины будут принимать более 5 тысяч пациентов по полису ОМС.Фото: Правительство Ярославской области
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Новое медучреждение в настоящее время готовится к открытию. В центре ядерной медицины будет применяться эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний, который сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и позволяет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. В первую очередь такие исследования назначают для уточнения размеров опухоли, а также определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. При использовании этого метода можно обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.

– Соглашение о сотрудничестве с компанией «МедИнвестГрупп» о реализации инвестиционного проекта по созданию центра ядерной медицины на территории нашего региона мы подписали в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Для Ярославской области такой центр необходим, поскольку речь идет о внедрении современных методов выявления заболеваний на ранних этапах. Раньше для проведения таких диагностических обследований пациентам приходилось выезжать в Москву и Санкт-Петербург. Теперь это можно будет сделать в Ярославле. Подчеркну, что центр будет принимать жителей не только нашей области, но и соседних – Костромской, Ивановской и Вологодской.

Сумма инвестиций в проект – более 210 миллионов рублей. Ежегодно здесь будут принимать более 5000 пациентов в рамках программы обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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