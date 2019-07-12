2019-07-12T18:23:46+03:00
Общество

Темп работ низкий: подрядчик на Республиканской в Ярославле будет работать по ночам

А также исправить и другие выявленные при ремонте дороги недостатки
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Комиссия отметила ряд недостатков, которые подрядчик, ремонтирующий Республиканскую, обязан устранить в ближайшее время.Комиссия отметила ряд недостатков, которые подрядчик, ремонтирующий Республиканскую, обязан устранить в ближайшее время.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Участок от Республиканского проезда до Которосльной набережной ремонтируется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Центральная улица в Ярославле вся была разрыта еще в июне и это вызывает законное возмущение у горожан, которым затруднительно по ней передвигаться. В настоящее время подрядчик приступил к установке тротуаров и бортового камня.

По уверениям городских властей, весь ход работ контролируют специалисты технадзора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», сотрудники ДГХ мэрии Ярославля и общественники. — Подрядчик начал производить работы по укладке тротуарной плитки. Были небольшие задержки, в адрес подрядчика направили предписание. Буквально за 2-3 дня он должен поправить ситуацию. Сейчас три бригады на разных участках по этой улице, начиная от района ЦНТИ, приступили к активным работам, - утверждает и.о. директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров. У комиссии, проверившей сегодня, 12 июля, ход ремонтных работ возникли нарекания по устройству бортового камня - в некоторых местах он не запилен. Теперь подрядчику будет выдано предписание на устранение этого недостатка. В противном случае последуют штрафные санкции. — Для себя мы отметили основные замечания. В первую очередь — низкие темпы работ, сейчас будем ускоряться. На сегодняшний день на отдельных участках улицы работают порядка девяти бригад - от 40 до 50 человек. Добавим также рабочих, чтобы снять напряжение в тех местах, где идет основной поток пешеходов. Было также небольшое замечание по установке бордюрного камня в части запилов на радиусах. Этот недостаток есть на одном участке, и он будет переделан в ближайшее время. Есть сложности и на дороге. Улица очень запаркована, поэтому работы по асфальтировке, скорее всего, будут проводиться в ночное время, - рассказал главный инженер субподрядной организации Василий Смирнов. На сегодняшний день на улице Республиканской завершили работы все сетевые организации. Согласно графику с 17 июля подрядная организация «ДЭП-57» приступит к первому этапу асфальтировки в районе ЦНТИ и «Ярославльводоканала». Плановый срок сдачи объекта — 10 октября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области Госавтоинспекция открыла охоту на пьяных за рулем
Со здоровьем проблем нет: ярославский «Локомотив» прошел медосмотр
В Ярославле ремонтируют подъезд к областной больнице
Ярославца осудят за незаконное проникновение в квартиру своей бабули
В Ярославской области пройдут два туристических фестиваля: программа
Кандидатуру нового худрука Волковского театра не обсуждали с СТД
В Рыбинске из-за оптимизации закроют спортшколу № 7 по гиревому спорту
В Ярославле осудили водителя-наркомана, который сбил четырех человек
В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 700 тысяч рублей
Кто, если не я? Ярославна вышла на уборку улицы, на которую забили и местные, и коммунальщики
В Ярославской области закрыли четыре мусорных полигона ТКО
В Ярославле злостный алиментщик попался во время поимки другого должника
В Ярославле обсудили программу празднования 1010-летия города
Ути-пути: в Ярославле утки переходят дорогу организованно в неположенном месте
Ярославский школьник завоевал серебро на международном инженерном чемпионате
В Угличе разыскивают водителя, виновного в аварии с пострадавшими
Синоптики рассказали, когда в Ярославль вновь вернутся солнце и тепло
В Заволжском районе Ярославля ларек на Клубной оштрафовали за продажу спиртного
В Ярославле заработала горячая линия по вопросам приема в 10 классы
В Ярославле от владельцев собак и лошадей потребуют справки об умении обращаться с животными