Темп работ низкий: подрядчик на Республиканской в Ярославле будет работать по ночам

Участок от Республиканского проезда до Которосльной набережной ремонтируется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Центральная улица в Ярославле вся была разрыта еще в июне и это вызывает законное возмущение у горожан, которым затруднительно по ней передвигаться. В настоящее время подрядчик приступил к установке тротуаров и бортового камня.

По уверениям городских властей, весь ход работ контролируют специалисты технадзора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», сотрудники ДГХ мэрии Ярославля и общественники. — Подрядчик начал производить работы по укладке тротуарной плитки. Были небольшие задержки, в адрес подрядчика направили предписание. Буквально за 2-3 дня он должен поправить ситуацию. Сейчас три бригады на разных участках по этой улице, начиная от района ЦНТИ, приступили к активным работам, - утверждает и.о. директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров. У комиссии, проверившей сегодня, 12 июля, ход ремонтных работ возникли нарекания по устройству бортового камня - в некоторых местах он не запилен. Теперь подрядчику будет выдано предписание на устранение этого недостатка. В противном случае последуют штрафные санкции. — Для себя мы отметили основные замечания. В первую очередь — низкие темпы работ, сейчас будем ускоряться. На сегодняшний день на отдельных участках улицы работают порядка девяти бригад - от 40 до 50 человек. Добавим также рабочих, чтобы снять напряжение в тех местах, где идет основной поток пешеходов. Было также небольшое замечание по установке бордюрного камня в части запилов на радиусах. Этот недостаток есть на одном участке, и он будет переделан в ближайшее время. Есть сложности и на дороге. Улица очень запаркована, поэтому работы по асфальтировке, скорее всего, будут проводиться в ночное время, - рассказал главный инженер субподрядной организации Василий Смирнов. На сегодняшний день на улице Республиканской завершили работы все сетевые организации. Согласно графику с 17 июля подрядная организация «ДЭП-57» приступит к первому этапу асфальтировки в районе ЦНТИ и «Ярославльводоканала». Плановый срок сдачи объекта — 10 октября текущего года.