Кто сказал, что деньги не пахнут? Они пахнут картошкой фри!

В Костроме работницы фастфуда отмывали деньги на мороженке и картошке фри. За два месяца пять женщин присвоили себе 106 тысяч рублей. С просьбой разобраться в систематической недостаче денег и продуктов директор кафе обратился в правоохранительные органы.

Полицейские быстро выяснили преступные схемы, по которым действовали недобросовестные работницы. Как оказалось, ресторанчик регулярно обворовывали администратор и четыре бармена.

Сначала мошенницы просто отказались от услуг профессионального мойщика кухонной аппаратуры, возложив эту обязанность на штатную уборщицу. Разумеется, его гонорары женщины оставляли себе. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды.

- На протяжении двух месяцев сотрудницы вносили недостоверные данные в чеки предприятия. Через кассу они проводили лишь часть заказа каждого клиента, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Костромской области. - В результате, порядка половины стоимости попадало в «черную бухгалтерию» и в конце расчетного периода «ложилась в карман» злоумышленниц.

Чаще всего из чеков клиентов пропадали картошка фри, различные напитки и мороженное. А чтобы их схему никто не рассекретил, женщины сами покупали продукты в обычных магазинах и относили их на склад.

В отношении мошенниц возбуждено уголовное дело. Помимо наказания, которое назначит им суд, они должны полностью компенсировать нанесенный материальный ущерб.