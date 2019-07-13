2019-07-12T16:27:40+03:00
Кострома

Кто сказал, что деньги не пахнут? Они пахнут картошкой фри!

В Костроме пятеро работниц фастфуда присвоили себе больше ста тысяч за два месяца
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
В Костроме сотрудницы фастфуда продавали картошку и мороженное мимо кассыВ Костроме сотрудницы фастфуда продавали картошку и мороженное мимо кассыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Костроме работницы фастфуда отмывали деньги на мороженке и картошке фри. За два месяца пять женщин присвоили себе 106 тысяч рублей. С просьбой разобраться в систематической недостаче денег и продуктов директор кафе обратился в правоохранительные органы.

Полицейские быстро выяснили преступные схемы, по которым действовали недобросовестные работницы. Как оказалось, ресторанчик регулярно обворовывали администратор и четыре бармена.

Сначала мошенницы просто отказались от услуг профессионального мойщика кухонной аппаратуры, возложив эту обязанность на штатную уборщицу. Разумеется, его гонорары женщины оставляли себе. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды.

- На протяжении двух месяцев сотрудницы вносили недостоверные данные в чеки предприятия. Через кассу они проводили лишь часть заказа каждого клиента, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Костромской области. - В результате, порядка половины стоимости попадало в «черную бухгалтерию» и в конце расчетного периода «ложилась в карман» злоумышленниц.

Чаще всего из чеков клиентов пропадали картошка фри, различные напитки и мороженное. А чтобы их схему никто не рассекретил, женщины сами покупали продукты в обычных магазинах и относили их на склад.

В отношении мошенниц возбуждено уголовное дело. Помимо наказания, которое назначит им суд, они должны полностью компенсировать нанесенный материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области Госавтоинспекция открыла охоту на пьяных за рулем
Со здоровьем проблем нет: ярославский «Локомотив» прошел медосмотр
В Ярославле ремонтируют подъезд к областной больнице
Ярославца осудят за незаконное проникновение в квартиру своей бабули
В Ярославской области пройдут два туристических фестиваля: программа
Кандидатуру нового худрука Волковского театра не обсуждали с СТД
В Рыбинске из-за оптимизации закроют спортшколу № 7 по гиревому спорту
В Ярославле осудили водителя-наркомана, который сбил четырех человек
В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 700 тысяч рублей
Кто, если не я? Ярославна вышла на уборку улицы, на которую забили и местные, и коммунальщики
В Ярославской области закрыли четыре мусорных полигона ТКО
В Ярославле злостный алиментщик попался во время поимки другого должника
В Ярославле обсудили программу празднования 1010-летия города
Ути-пути: в Ярославле утки переходят дорогу организованно в неположенном месте
Ярославский школьник завоевал серебро на международном инженерном чемпионате
В Угличе разыскивают водителя, виновного в аварии с пострадавшими
Синоптики рассказали, когда в Ярославль вновь вернутся солнце и тепло
В Заволжском районе Ярославля ларек на Клубной оштрафовали за продажу спиртного
В Ярославле заработала горячая линия по вопросам приема в 10 классы
В Ярославле от владельцев собак и лошадей потребуют справки об умении обращаться с животными