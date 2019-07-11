2019-07-11T23:08:27+03:00
Кострома

В Костроме на ремонт школ и детских садов выделили 23 миллиона рублей

Будут отремонтированы фасады и крыши
Екатерина РЯБЦЕВА
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Работы планируют закончить к началу учебного годаРаботы планируют закончить к началу учебного годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Костроме начался капитальный ремонт детских садов и школ. В школах №8, 14, 38, 27 и лицее №34 будут отремонтированы крыши и фасады, а в гимназии №28 и школе №10 не только крыши, но и фасады зданий. В школе № 1 пройдет ремонт актового зала.

Также ремонт крыш ожидает дошкольные учреждения №55, 76, 26 и 39. В детских садах №21 и 57 пройдет капремонт фасада и крыши, а в детсаду № 27 поменяют оконные блоки.

На эти работы выделено около 23 миллионов рублей. Они будут завершены до начала нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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